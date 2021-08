https://mundo.sputniknews.com/20210813/a-la-mierda-su-libertad-schwarzenegger-responde-a-los-que-no-quieren-usar-la-mascarilla-1115039943.html

"A la mierda su libertad": Schwarzenegger responde a los que no quieren usar la mascarilla

"A la mierda su libertad": Schwarzenegger responde a los que no quieren usar la mascarilla

La variante delta parece haber puesto en jaque a los países que pensaron que lo peor había pasado. Ahora, naciones como Estados Unidos se enfrentan a un...

El actor estadounidense y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, no se quedó callado ante las quejas y decidió mandarle un honesto mensaje a todos aquellos que están en contra del uso obligatorio de mascarillas, quienes suelen argumentar que esta norma viola su libertad y sus derechos constitucionales."Porque con la libertad vienen obligaciones y responsabilidades (…) No se puede decir: 'Nadie me va a decir que voy a frenar aquí, que tengo que detenerme en este semáforo aquí. Voy a atravesarlo'. Luego matas a otra persona, y luego es tu culpa", señaló, comparando las medidas de contención del virus con las leyes de tránsito.Para el actor, sucede lo mismo con el virus. "No puedes dejar de ponerte la máscara porque cuando respiras, puedes infectar a otra persona. Y puedes infectar a alguien que luego se enferma y puede morir".Si bien admitió que uno es libre de no usar una máscara, Schwarzenegger calificó de "idiotas" a quienes no las usan, "porque se supone que debes proteger a los compañeros que te rodean".EEUU se enfrenta a un panorama preocupante. Además de ser el país con más muertos en la pandemia y menos de la mitad de su población vacunada, las estimaciones muestran que la variante delta ha causado casi el 95% de los casos recientes de COVID-19, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.Las cifras muestran que el promedio semanal de casos nuevos diarios para el 11 de agosto es de 113,357, un 24,3% más con respecto a la semana anterior y un aumento del 875,6% desde el promedio más bajo de junio de 2021.Esto ha llevado a que las autoridades de varias estados y ciudades, sin importar el porcentaje de vacunados, tomen la decisión de volver a implementar el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos. Sin embargo, la medida se encontró con varios detractores, especialmente entre las filas más conservadores del Partido Republicano.

