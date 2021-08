https://mundo.sputniknews.com/20210812/un-testigo-comparte-desgarradores-testimonios-sobre-la-explosion-del-autobus-en-rusia-1115031516.html

Un testigo comparte desgarradores testimonios sobre la explosión del autobús en Rusia

Al menos una persona murió y otras 17 resultaron heridas por la explosión de un autobús de pasajeros en la ciudad rusa de Vorónezh. Un testigo contó cómo... 12.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-12T22:28+0000

2021-08-12T22:28+0000

2021-08-12T22:30+0000

internacional

rusia

voronezh

Ígor Pajachev fue testigo de la explosión. Trató de ayudar a una joven a la que le volaron los pies, pero sus heridas eran demasiado graves y murió camino al hospital."El autobús llegó, luego explotó. La gente comenzó a dispersarse presa del pánico hacia diferentes direcciones. Luego, cuando me di cuenta de lo que había sucedido, dejé a mi esposa e hijos en esa parada, y me apresuré a subir al autobús", compartió Pajachev a los periodistas.De acuerdo con Ígor, había una niña de 11 años atrapada entre los asientos. Con ayuda de otro testigo, que acudió al rescate, lograron sacarla del lugar."El joven que me ayudó, si me ves, si me escuchas, ¡muchas gracias! Me ayudó a deshacerme de esos asientos, simplemente los rompimos y sacamos a la niña. Evidentemente, tenía las costillas rotas, no podía pararse", agregó.El Comité de Investigación de Rusia ya inició una investigación al respecto y una unidad de criminólogos ha sido enviada desde Moscú a Vorónezh. Las autoridades de la ciudad han anunciado que todas las víctimas del incidente recibirán toda la ayuda necesaria y una compensación monetaria.

voronezh

rusia, voronezh