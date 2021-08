https://mundo.sputniknews.com/20210812/te-fastidian-las-picaduras-de-mosquito-conoce-5-remedios-caseros-y-eficaces-contra-la-comezon-1115010118.html

¿Te fastidian las picaduras de mosquito? Conoce 5 remedios caseros y eficaces contra la comezón

1. Enfría la picaduraUno de los mejores métodos para calmar una picadura es aplicar frío en la zona. Puede ser una toalla húmeda, un alimento congelado o cubitos de hielo. El agua fresca también será de gran ayuda. No obstante, no se recomienda dejar el hielo sobre la piel durante más de cinco minutos.2. Neutraliza el pHEl bicarbonato de sodio también es un remedio accesible y eficaz, pues es capaz de neutralizar el pH de la piel. Simplemente mezcla el bicarbonato con agua y aplica la pasta sobre la picadura por unos minutos y luego lávala. Vuelve a aplicarla varias veces al día.3. Aplica tomilloOtro remedio natural es el tomillo. Esta aromática planta tiene propiedades antibacterianas, por lo que puede aliviar el dolor y el picor y también reduce el riesgo de que la picadura se infecte si la rascaste. Tritura las hojas frescas y déjalas en la herida durante unos diez minutos.4. Alivia la comezónY si no puedes evitar rascarte la picadura, hazlo con la pulpa de un limón. El zumo de este cítrico cuenta con propiedades calmantes y desinfectantes. Al mismo tiempo, ten en cuenta que puede generar quemaduras y manchas en la piel si entra en contacto con el sol. Cabe recordar que el limón también es un repelente natural.5. Neutraliza el venenoEl amoníaco es capaz de neutralizar el veneno del mosquito. Para acabar con el picor, debes aplicar un algodón humedecido con la sustancia directamente sobre la picadura. Cuanto antes lo hagas, mejor, y es que el veneno del mosquito va extendiéndose con el paso del tiempo, así que te recomendamos hacerlo de inmediato.En estos artículos te contamos por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras y si una picadura puede acabar en un shock anafiláctico.

