¿Qué pasó con Duván, el rapero desaparecido que fue encontrado muerto en un caño en Bogotá?

Duván Felipe Barros fue reportado desaparecido el 5 de junio. Semanas después, Medicina Legal confirmó a Dolores Gómez, su madre, que el cuerpo del joven había... 12.08.2021, Sputnik Mundo

Dolores Gómez porta una de las caras de la tragedia. Desde hace dos meses, cuando su hijo Duván Barros desapareció en una de las jornadas de las protestas en Colombia, empezó a transitar los senderos que miles de madres han tenido que recorrer en busca de la verdad.Primero, sobre sus hombros llevó el peso de la incertidumbre cuando buscó de manera desesperada a su pequeño de 17 años: visitó hospitales, comandos de Policía, la morgue, contactó a sus amigos y a las personas que pudieron verlo por última vez. Lo que encontró ayudó, pero no lo suficiente porque las versiones eran difusas, diferentes y hasta contradictorias.La desaparición de Duván se sorteaba, y se sortea hasta hoy, entre quienes dicen que fue capturado por la Policía en medio de una protesta que se realizaba en el Portal Las Américas del Transmilenio en el suroccidente de Bogotá, y quienes aseguran que el joven, con otros amigos, recibió licor de algunos desconocidos y que la bebida lo habría sacado de control. Otra de las versiones, que nadie cree, por cierto, es que Duván se lanzó al caño a nadar y se ahogó.Con un video en el que se apreciaba el cuerpo de un joven sacado de un caño cercano a aquel portal, Dolores empezó, sin éxito, la búsqueda de Duván. Las autoridades negaban que fuese Duván porque las características eran las de una persona de entre 35 y 40 años, sin embargo, las dudas de la madre giraban alrededor de los tatuajes plasmados en ese cuerpo. "Tranquila que ese no es su hijo", le dijeron en reiteradas ocasiones.El 11 de julio, más de un mes después, Dolores recibió la noticia que nadie quiere y su nombre se convirtió en el lugar que habita. El Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía colombiana, notificó que el cuerpo de Duván había sido rescatado de un caño cercano al Portal Las Américas. El impacto del hecho fue aún mayor cuando le confirmaron que el cuerpo que aparecía en el video sobre el que Dolores había concentrado gran parte de su búsqueda, en efecto, se trataba del de su hijo. Desde ese mismo día, Dolores pide la verdad.El rap ya no suenaDuván tenía el sueño de ser rapero. Sus esfuerzos en los últimos años se habían enfocado en ser un artista del género para ayudar a su madre con los gastos de su casa y de su familia."Quería cantar música rap, y lo hacía. Muchas veces se montaba en el Transmilenio y decía, 'mami, te voy a ayudar'. ¿Por qué le quitaron la vida a mi hijo si tenía solo 17 años, estaba comenzando? Es duro esto", comenta entre lágrimas la madre a Sputnik, sosteniendo entre sus brazos un cuadro con la ilustración de Duván, en una manifestación frente a Medicina Legal, en el sur de Bogotá. Recuerda a su hijo y solloza. El tapabocas es insuficiente para ocultar el dolor en su rostro y, como si se tratara de un amuleto, acaricia la imagen de su hijo.Dolores hace una lista de los recuerdos que tiene de Duván. "Todos los días, el beso. Su sonrisa, porque era muy alegre y le gustaba mucho rapear (…) Escribía por la noche, era una persona muy alegre, de muchos amigos", manifiesta una madre que no entiende por qué ocultaron durante tanto tiempo el cuerpo de su hijo.La única petición de Dolores es que se haga justicia. "Que se sepa qué pasó con Duván, por qué tardaron tanto tiempo para entregármelo. Fue un mes y seis días de búsqueda. Me llamaron el 30 de julio a decirme que, al parecer, la persona que habían sacado del caño era mi hijo, cuando yo vine insistentemente con ese video aquí a Medicina Legal para que me dejaran ver el cuerpo porque tenía una semejanza con mi hijo, tenía un tatuaje en el brazo (…) Necesito que me aclaren qué pasó con Duván".En la habitación de Duván reposa un piano que él mismo rescató de la calle y que se convertiría en una de sus compañías en el camino para ser rapero. Ese camino se truncó y esa es la única certeza que, hasta el momento, tiene Dolores, mientras que los relatos que intentan esclarecer la forma en la que desapareció la noche del 5 de junio son contradictorios."A Duván se lo llevaron del Portal Las Américas, del Portal Resistencia, el 5 de junio. No volvimos a saber de él. Hicimos marchas preguntando dónde estaba Duván y nadie nos dio respuestas. ¿Cómo es posible que Medicina Legal ocultara el cuerpo durante más de un mes y, después de tanto tiempo, se lo entregue a la familia en una bolsa? Creemos que deben responder las autoridades que hacían presencia allí esa noche y Medicina Legal", señala a Sputnik María Eugenia Cruz, defensora de derechos humanos y miembro de la fundación Nydia Erika Bautista, cuyo equipo jurídico sigue de cerca el caso.Un caso sin avancesDuván se ha convertido en una cara visible de las desapariciones en medio de las protestas en Colombia, sobre todo porque es el primero que aparece sin vida. Ese ha sido uno de los puntos más oscuros de las manifestaciones en el país porque ni siquiera las propias autoridades tienen una cifra exacta de las personas que salieron algún día a marchar y nunca regresaron a sus casas. Sobre el caso de Duván, la Policía Nacional se aferró a los dictaminado por Medicina Legal para negar cualquier responsabilidad sobre su muerte."Han querido afectar la imagen de la Policía Nacional en redes sociales, en cuanto a la muerte del Joven Duván Felipe Barros. La Policía Metropolitana quiere aclarar a la opinión pública que este joven falleció por inmersión, de acuerdo con el informe de Medicina Legal", dijo el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, ante los señalamientos que se han hecho a la institución en las redes sociales.Por otra parte, Camacho asegura que la misma noche de los hechos, el cuerpo de Duván fue trasladado a Medicina Legal por Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.Camacho también alude a la versión de Dolores, que indica que Duván no hacía parte de ninguno de los grupos denominados Primera Línea y que tampoco estaba participando en actividades de protesta. Para el comandante, la confirmación de la muerte del joven y la entrega tardía de su cuerpo a su familia se trata de una confusión.Hasta el 4 de junio pasado, la Fiscalía General de la Nación reportaba la búsqueda de 91 personas que fueron reportadas como desaparecidas en el paro nacional, la mayoría en el Valle del Cauca, departamento cuya capital es Cali —en el suroccidente de Colombia, a 460 kilómetros de Bogotá—, ciudad que se convirtió en uno de los epicentros de la violencia y del abuso policial en las manifestaciones que se iniciaron el pasado 28 de abril y que se mantuvieron constantes durante varias semanas.El caso de Duván no es el único. En Zaragoza, Antioquia (en el noroccidente del país), Julián Solipas todavía no encuentra a su hijo Samir, de 22 años, desde el pasado 4 de mayo. La Policía, según contó el padre al diario El Tiempo, detuvo a Samir en la tarde de ese día, pero, por no tener antecedentes penales, fue dejado en libertad. "Lo único que yo quiero saber es dónde está el 'pelado' (...), si lo cogieron robando, matando o vendiendo droga. Yo solo deseo que me digan si lo tienen preso para ir a verlo, o si lo mataron", contó Julián a ese diario. Su frustración se une a la de Dolores y a la de decenas de madres que buscan a sus hijos desaparecidos en las manifestaciones.

