https://mundo.sputniknews.com/20210812/por-que-amlo-no-podra-realizar-su-plan-y-usar-el-dinero-del-fmi-para-pagar-la-deuda-1115035315.html

Por qué AMLO no podrá realizar su plan y usar el dinero del FMI para pagar la deuda

Por qué AMLO no podrá realizar su plan y usar el dinero del FMI para pagar la deuda

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no podrá pagar parte de la deuda pública con recursos liberados por el Fondo Monetario Internacional... 12.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-12T23:07+0000

2021-08-12T23:07+0000

2021-08-12T23:07+0000

américa latina

fondo monetario internacional (fmi)

deuda pública

deuda estatal

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108638/96/1086389600_0:0:2350:1322_1920x0_80_0_0_2574e8eb90bc73d0c2ee541886f1aa51.jpg

Se trata de una histórica asignación de 650.000 millones de dólares por parte del FMI en derechos especiales de giro (DEG) que actuarán como una "inyección" para la economía mundial en tiempos de pandemia. De este monto México recibirá cerca de 12.000 millones de dólares. "Los derechos especiales de giro (DEGs) no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda", explicó a través de su cuenta de Twitter Gerardo Esquivel.Los Derechos Especiales de Giro (DEG) es un activo de reserva internacional creado en 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros del FMI. Ahora, con la asignación anunciada en agosto, para gastar sus DEG, los países tendrían que canjearlos primero por monedas fuertes de base, lo que les obligaría a encontrar un país socio dispuesto a cambiarlos.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó el 11 de agosto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregará a México una línea de crédito a tasas bajas por 12.000 millones de dólares, recursos que, según el mandatario, serán destinados para el pago anticipado de la deuda."Para que no nos aumente la deuda porque es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones", explicó.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fondo monetario internacional (fmi), deuda pública, deuda estatal, méxico