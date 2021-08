https://mundo.sputniknews.com/20210812/politicos-mexicanos-los-que-mas-lavan-dinero-en-bienes-raices-en-eeuu-y-estos-son-sus-nombres-1115023207.html

Políticos mexicanos, los que más lavan dinero en bienes raíces en EEUU y estos son sus nombres

Un grupo de políticos mexicanos son señalados como los extranjeros que más dinero lavan en bienes raíces en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran Javier... 12.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

lavado de dinero

méxico

La información fue publicada en un informe del think tank Global Financial Integrity (GFI), un grupo de expertos con sede en Washington cuyas investigaciones se centran en los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el blanqueo de capitales.El reporte, titulado Acres de lavado de dinero: Por qué el sector inmobiliario de EU es el sueño de un cleptócrata y que comprende de 2015 a 2020, señala que fueron identificados al menos 56 casos de lavado de dinero donde se blanqueó cerca de 2.300 millones de dólares en bienes raíces, de los cuales el 16,7% de los casos fue con dinero proveniente de México.Con ello, el país latinoamericano se centraría como "la principal fuente extranjera de fondos ilícitos", por arriba de Venezuela, Guatemala, Malasia y Nigeria. De acuerdo con GFI, los señalados realizaron la compra de viviendas y de espacios para uso comercial. Entre ellos está Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien habría obtenido entre 2006 y 2014, al menos 90 propiedades en México, España y Estados Unidos. Para ello tejió una compleja red de empresas fantasma, utilizando abogados y socios comerciales.Otro de los mexicanos que aparece en el reporte es José Murat, ex obernador de Oaxaca, y su hijo Alejandro Murat, con seis inmuebles en New York, Florida y Utah, valuados en más de 6 millones de dólares. Las compras se habrían realizado “a través de fideicomisos y empresas fantasmas registradas a nombre de amigos y familiares, incluido el hijo de Murat, que era menor de edad en el momento de la compra”.Mientras que Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, declarado culpable de lavado de dinero en una corte de Texas, admitió haber recibido más de 3,5 millones de dólares en sobornos que utilizó para comprar propiedades en Texas e Isla del Padre, Estados Unidos.

eeuu

méxico

