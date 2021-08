https://mundo.sputniknews.com/20210812/nord-stream-2-el-gasoducto-que-podria-distensionar-el-mercado-del-gas-y-que-incomoda-a-eeuu-1115022334.html

Nord Stream 2, el gasoducto que podría distensionar el mercado del gas y que incomoda a EEUU

Nord Stream 2, el gasoducto que podría distensionar el mercado del gas y que incomoda a EEUU

El avance del gasoducto del Nord Stream 2, la insistencia de Estados Unidos por extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el uso de exmilitares... 12.08.2021

Nord Stream 2, el gasoducto que podría distensionar el mercado del gas y que incomoda a EEUU Nord Stream 2, el gasoducto que podría distensionar el mercado del gas y que incomoda a EEUU

Nord Stream 2La columnista y profesora asociada de la Universidad de Georgetown, Julia-Sabina Joja, en un artículo publicado por la revista National Interest, advierte que la puesta en servicio del gasoducto Nord Stream 2 tendría implicaciones costosas para la seguridad y la energía de Europa.En su opinión, es probable que Alemania asegure precios más bajos del gas para sus clientes, pero otros países de la Unión Europea, principalmente los de Europa del Este, tendrán que pagar por esto."Las consecuencias económicas, políticas y en la esfera de seguridad que seguirán a la puesta en servicio del gasoducto serán significativas al tiempo que tendrán que pagarlas principalmente los países de Europa del Este", afirma Joja.La publicista asegura que para Ucrania la puesta en explotación del gasoducto Nord Stream 2 supondrá un aumento de precios del combustible del gas y "la situación se volverá cada vez más peligrosa"."Privar a Ucrania de los ingresos que obtiene de tránsito (del gas ruso) es parte de una tendencia existente que conduce a una reducción de los beneficios económicos y un debilitamiento de la seguridad energética de Europa del Este", sugirió la autora del artículo.Pero vamos a ver, ¿qué argumentos pone Julia-Sabina Joja para respaldar sus conclusiones.? Hablando de Ucrania, ha pintado un cuadro apocalíptico, indicando que el país "ha estado en guerra de facto con una superpotencia durante más de siete años", en una alusión al conflicto armado en el este de Ucrania del que Rusia no ha sido ni es participante.Además, la autora del articulo subraya que Alemania “no ha prometido sanciones al sector energético si Rusia decide invadir a Ucrania”. (¿hay planes al respecto? Realmente es una novedad que revela Joja).Sin embargo, Klaus-Dieter Maubach, presidente del consorcio energético internacional Uniper, uno de los socios europeos del proyecto Nord Stream 2, considera que el comienzo del funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2 en el cuarto trimestre del año en curso, podría disminuir la tensión en el mercado de gas europeo.O sea, según el funcionario germano, el gasoducto representa un bien para toda Europa."El lanzamiento del Nord Stream 2 en el cuarto trimestre de 2021 ayudaría a disminuir la tensión existente hoy día en el mercado de gas", dijo Maubach este miércoles durante una conferencia de inversionistas.Explicó que el frío anómalo del invierno pasado provocó el aumento de la demanda de gas, como resultado los precios de este hidrocarburo se duplicaron desde el comienzo de 2021; las reservas de gas en los depósitos rozaron el 66 por ciento, que es un nivel más bajo que el promedio registrado en todo el período de observaciones.Dicho de otro modo, el Nord Stream 2, con su enorme capacidad de bombeo, permitirá llenar los depósitos europeos con volúmenes necesarios para garantizar la seguridad energética del Viejo Continente.El Nord Stream 2 es un proyecto conjunto de la compañía energética rusa Gazprom y cinco socios europeos. Por este gasoducto se planea transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por el mar Báltico.Al nuevo gasoducto se ha opuesto Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia y Estados Unidos, país que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto.¿Julian Assange será extraditado a EEUU?La Justicia británica dio un empujón al Gobierno estadounidense en su intento por extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Y es que el 11 de agosto, el Tribunal Superior británico autorizó a Estados Unidos apelar la decisión de la jueza Vanessa Baraitser, quien en enero bloqueó la extradición de Assange por los riesgos que tendría de suicidarse si se le sometía a duras condiciones de encarcelamiento en Estados Unidos.Ahora, el juez británico Timothy Holroyde asegura que esa decisión se puede apelar porque considera que la magistrada le dio "demasiada importancia" al diagnóstico que le hizo el reconocido neuropsiquiatra Michael Kopelman a Assange. Este médico indicó que Assange padecía depresión y con un grave riesgo de caer en un estado de ánimo suicida.Julian Assange permanece encarcelado desde 2019. Antes estuvo asilado durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres.En Estados Unidos enfrenta hasta 175 años de prisión por la divulgación de información sobre los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos en países como Irak, y la injerencia del Gobierno estadounidense en los asuntos internos de diversos países.Gobierno colombiano: solidaridad con los mercenarios y no con las víctimasEl pleno del Senado colombiano aprobó citar a un debate de control político al ministro de Defensa, Diego Molano, a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Orlando Alfonso Clavijo, para que informen qué medidas ha adoptado el Gobierno para prevenir la participación de militares colombianos retirados en actividades mercenarias en el exterior, y en particular en Haití.Poco antes, el 10 de agosto, la canciller Ramírez informó que se reunió con los familiares de los mercenarios colombianos que participaron en el asesinato del presidente de Haití. Según sus propias palabras, en ese encuentro les aseguró "que no los dejarán solos en este proceso", "que la situación ha sido injusta con Colombia" y que "la prioridad del Gobierno es velar por los derechos de sus connacionales". A su vez, les garantizó defensa jurídica.Para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, estas declaraciones "son lamentables"."No puede ser que la prioridad del Gobierno sea dar garantías a los mercenarios que participaron en el asesinato del presidente de Haití y no sea pedir justicia, colaborar con la Justicia y desarrollar iniciativas para que esto no se repita y se contenga toda esta inercia de mercenarismo, sicariato, paramilitarismo que está afectando gravemente y que es una amenaza regional, una situación que, además, refleja una descomposición y degradación de todo tipo de la situación colombiana. La verdad que está fuera de tono. Estas manifestaciones, que no solo ha hecho la vicepresidenta, sino también el propio presidente y el defensor del pueblo, son solidaridades con los familiares de los mercenarios, que por supuesto, todo el mundo tiene derecho al debido proceso, incluso los peores criminales, pero el mensaje para el mundo y para la sociedad colombiana tiene que ser otro y es que estas situaciones son aberrantes y que se debe aplicar la justicia", criticó González Posso.Dentro de Colombia también han sido muchos los que han criticado que el Gobierno se haya solidarizado con los familiares de los mercenarios y no con los familiares de personas desaparecidas."Para el Gobierno, las víctimas son los agentes del Estado. Todos los días sacan noticias, campañas de televisión e informaciones para decir que los agredidos en las protestas son los agentes del Estado, la Policía, y con esto ocultan, esconden la gravísima situación de abuso de fuerza, de asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, lesiones oculares, agresiones sexuales, todo lo que registró la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que el Gobierno oculta con esta maniobra de desinformación con la que pretende vender que las víctimas son los policías, el Ejército por parte de una población civil desarmada", explicó González Posso.¿EEUU podría "actuar de una manera similar" a como lo hizo con los ataques nucleares contra Japón?Que EEUU nunca haya pedido perdón por los bombardeos nucleares a Japón "absolutamente innecesarios desde el punto de vista militar, abre una perspectiva ominosa para el futuro". Así opina el analista argentino Christian Cirilli en ocasión al 76 aniversario de los ataques atómicos contra Hiroshima y Nagasaki.De acuerdo con Cirilli, los ataques que perpetró Estados Unidos contra estas dos ciudades japonesas y que dejaron en agosto de 1945 unos 360.000 muertos, tenían como "objetivo lanzarle un fuerte mensaje al entonces líder soviético, Iósif Stalin, para que no se involucrara en el teatro de operaciones del Pacífico y de esa manera obtener los frutos de rendición para una sola potencia, y que la URSS no interviniera en una eventual mesa de negociaciones posterior a la derrota", enfatizó.En este contexto, Cirilli expresó la esperanza de que la "puja interna" en el Estado profundo de EEUU no "se vuelque por el lado de los halcones", algo que podría conducir a "una posible Tercera Guerra Mundial".Al mismo tiempo, indicó que "los planificadores norteamericanos deberían tener muy presente" que hoy no podrán actuar con la misma impunidad de "hace ya más de 70 años", cuando EEUU era la única potencia nuclear."Las condiciones han cambiado mucho desde esa impunidad a la retaliación segura que hoy tendría en su territorio continental", concluyó el analista.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

