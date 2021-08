https://mundo.sputniknews.com/20210812/lavrov-tilda-de-inadmisibles-los-comentarios-de-tokio-a-la-visita-del-primer-ministro-ruso-a-1115014376.html

Lavrov tilda de inadmisibles los comentarios de Tokio a la visita del primer ministro ruso a Sajalín

Lavrov tilda de inadmisibles los comentarios de Tokio a la visita del primer ministro ruso a Sajalín

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, al conversar con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, calificó de inadmisibles las evaluaciones por Tokio de la visita... 12.08.2021, Sputnik Mundo

Lavrov y Motegi sostuvieron el 11 de agosto una conversación telefónica, en que trataron la actividad económica conjunta en las islas Kuriles, las negociaciones sobre la firma del tratado de paz y la interacción bilateral en los asuntos internacionales clave, como el cambio climático, comunicó anteriormente la Cancillería nipona."A la parte japonesa se le dieron respuestas exhaustivas a todas las preguntas. En cuanto a la reacción de Tokio al viaje del presidente del Gobierno de Rusia, Mishustin, a la provincia de Sajalín [Lejano Oriente ruso], Lavrov dijo directamente que las declaraciones hechas son inadmisibles y al mismo tiempo confirmó la preparación de la parte rusa para seguir organizando la actividad económica conjunta en las Kuriles del Sur conforme a los encargos de los líderes de ambos Estados", señaló Lajonin.La Cancillería rusa en sus informes refleja los aspectos más sustanciales de cada contacto, no expone todos los detalles de la conversación sostenida, dijo al responder a la pregunta de por qué no se mencionó la protesta de Tokio contra la visita de Mishustin a la isla de Iturup.La ausencia de un tratado de paz entre Rusia y Japón, asunto pendiente desde el fin de la II Guerra Mundial, ensombrece las relaciones bilaterales.La Unión Soviética y Japón firmaron en 1956 una declaración conjunta, en que Moscú aceptaba estudiar la posibilidad de entregar a Tokio las islas de Habomai y Shikotan tras la suscripción del tratado de paz, el documento no decía nada sobre la suerte de Kunashir e Iturup.La URSS esperaba que con esta declaración se pusiera punto final a la disputa, mientras Japón la percibía como una solución parcial del problema, las negociaciones posteriores no dieron resultado.Moscú insiste en que los territorios en cuestión fueron transferidos a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la II Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS, por lo que esta soberanía no puede ponerse en tela de juicio.

alberto.r Rusia se gano las Kuriles en la guerra y en 1956 estaba dispuesto a ceder dos islas pero el secretario de estado le dijo a japon que no aceptara hasta hoy Japón debe desarrollar las economía en conjunto con Rusia de las Islas y sus ciudadanos deben pagar impuestos en Rusia, Japón deberá de aprovechar la oportunidad de impulsar su economía en una gana ganar con Rusia en alta tecnología, ya que Rusia forma parte de la ruta de seda y madurar no portarse con infante 0

