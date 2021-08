https://mundo.sputniknews.com/20210812/laliga-acepta-el-dinero-del-fondo-britanico-cvc-dejando-fuera-al-real-madrid-y-el-bara-1115014097.html

LaLiga acepta el dinero del fondo británico CVC dejando fuera al Real Madrid y el Barça

LaLiga acepta el dinero del fondo británico CVC dejando fuera al Real Madrid y el Barça

Los equipos profesionales que forman parte de la primera y segunda división del fútbol español han decidido que aceptan el acuerdo con el fondo de inversión... 12.08.2021, Sputnik Mundo

La decisión ha salido adelante por 38 votos a favor y cuatro en contra en una asamblea general en la que se ha realizado la votación. Los 42 equipos profesionales que componen la primera y segunda división del fútbol español han decidido que aceptan los 2.667 millones de euros que CVC les prestará a cambio de participar en los derechos audiovisuales durante 50 años.Sin embargo, el contrato cuenta con una cláusula que excluye al Real Madrid, el Barcelona y otros dos clubes más que todavía no se han dado a conocer. Estos equipos no recibirán los fondos, pero tampoco se tocará el 10,95% de sus ingresos audiovisuales durante 50 años.La nueva medida ha suscitado una gran polémica en el mundo del fútbol en los últimos días. Desde el inicio los grandes equipos como el Real Madrid y el Barça mostraron su rechazo, así como la Real Federación Española del Fútbol. El club merengue aseguró incluso que denunciaría al presidente de LaLiga, Javier Tebas, al presidente de CVC y al fondo británico por el acuerdo.El 4 de agosto LaLiga y el fondo CVC llegaron a un acuerdo por el que la primera cede el 11% de sus derechos audiovisuales a cambio de 2.667,5 millones de euros. Un dinero que iría a parar a los clubes profesionales españoles que sufren apuros económicos por la crisis del COVID-19, así como al fútbol femenino, al semiprofesional y al no profesional, que dependen de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Consejo Superior de Deportes (CSD).

