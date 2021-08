https://mundo.sputniknews.com/20210812/florentino-y-llopis-se-acusan-mutuamente-tras-la-salida-de-messi-1115002850.html

Florentino y Llopis se acusan mutuamente tras la salida de Messi

Florentino y Llopis se acusan mutuamente tras la salida de Messi

Jaume Llopis, exmiembro de la Comisión Espai Barça, acusó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de ser el responsable de la marcha de Leo Messi al... 12.08.2021

En sus comentarios sobre la salida de Messi del Barcelona, Llopis afirmó que la salida del astro argentino del club fue "una maniobra que favorece a Florentino Pérez", pues esto le permitiría llevar a Mbappé al Real Madrid.También le molestó mucho ver la imagen del presidente del Barça, Joan Laporta, "comiendo y brindando en [la marisquería] Botafumeiro con [el presidente de la Juventus] Andrea Agnelli y Florentino cuando todos estábamos en shock con lo sucedido".En respuesta, el presidente del Real Madrid calificó de "imposible" el haber tenido "alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del FC Barcelona"."Es rotundamente falso que mantenga una amistad desde hace tiempo con el CEO del FC Barcelona, Ferran Reverter, ya que es una persona con la que he coincidido tan solo dos veces en mi vida, una hace cuatro meses y la otra el pasado sábado en la reunión que tuvo lugar en Barcelona con el presidente Joan Laporta y el presidente Andrea Agnelli, cuando ya se había producido la comunicación oficial sobre Messi", apuntó Pérez en un comunicado.También señaló que espera que el exdirectivo del Barça "rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden con la verdad".Llopis ya pidió disculpas a Florentino. "Probablemente me he excedido al calificar de amistad la relación entre los señores Pérez y Reverter, razón por la cual rectifico mis apreciaciones en torno a su relación y concepto de amistad", declaró. Al mismo tiempo, señaló que "como reconoce el propio señor Pérez se conocen desde hace cuatro meses, es decir, antes de que el señor Reverter fuera CEO del Barcelona".Sin embargo, se negó a rechazar la supuesta influencia de Florentino en la no renovación de contrato con Messi. "Es evidente que los acontecimientos recientes me dan la razón ya que al no aceptar la propuesta de La Liga y CVC por parte del señor Florentino Pérez y del Barcelona, han obligado la salida de Messi, su fichaje por el PSG y quien sabe si la puerta abierta para que Mbappé vaya al Real Madrid", concluyó.El 10 de agosto, el crack argentino firmó un contrato en formado 2+1 con el club francés Paris Saint-Germain. Esto significa que jugará con la camiseta del PSG hasta el 2023 con un año adicional opcional. El club le pagará alrededor de 46,9 millones de dólares por temporada.

