Entra en vigor la 'ley Rider' en España, ¿por qué hay tantos repartidores en contra?

La polémica 'ley Rider' mantiene divididas las opiniones entre los miembros del colectivo. La justicia avala la reforma mientras que algunos repartidores no... 12.08.2021, Sputnik Mundo

La ley Rider aprobada por el Gobierno español es un hito para las plataformas de afectados que llevaban años pidiendo a gritos que se les escuchara. Algunos repartidores se quejaban de ser falsos autónomos y solicitaron incluir un registro de plataformas y sus algoritmos para que organizaran el trabajo no solo de los riders, también de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales como Uber.En cuatro años ha habido medio centenar de sentencias favorables que les han dado la razón a los trabajadores, incluida la del Tribunal Supremo, que declaró que los riders son falsos autónomos y los consideró asalariados. Tras varios años de lucha, los sindicatos lograron que se pusiera sobre la mesa este asunto en el Congreso de los Diputados y después de varias reuniones con sindicatos y colectivos, se logró aprobar la ley que entró en vigor el 12 de agosto. A pesar del gran revuelo que se ha generado a su alrededor.La medida sigue teniendo muchas voces en contra incluso dentro del colectivo de los propios riders. Una de ellas es la de Lisset Delgado, una venezolana que trabaja en Cádiz como rider y que no es partidaria de esta ley. "Estoy en contra de la ley porque tienen contratos muy precarios y su estrategia es contratar a algunos para en una semana despedirles como ya están haciendo en Jerez. Hacen contratos de 38 horas y los fines de semana nos ponen a trabajar 12 horas por día", asegura Lisset en conversación telefónica con Sputnik. "Creo que el Gobierno debería aplicar una ley con mejores condiciones sin prohibirnos seguir siendo autónomos".Pero, ¿qué se ha conseguido con esta nueva ley? A través de la ley Rider, (que no solo afecta a las compañías de repartos a domicilio, también a todos aquellos que estén sujetos a una app móvil como Uber) se han incluido dos importantes reformas en el Estatuto de los Trabajadores:Es decir, la nueva ley ratifica la relación laboral entre el repartidor y la plataforma, lo que obligará a que estas empresas digitales contraten a sus empleados. Hasta el momento el rider estaba dado de alta en autónomos y era la aplicación quien gestionaba los repartos entre los trabajadores a través de un algoritmo opaco que nunca se ha hecho público. De este modo se analizaba su disponibilidad, puntuación, rapidez, etc., lo que podría repercutirle en su jornada laboral.Todas las compañías afectadas por las disposiciones legales han tenido tres meses para contratar a sus repartidores desde la publicación en el BOE, que fue el 12 de mayo. Para Josep Conesa, profesor y abogado de Conesa Legal esta nueva ley significa poner la legislación a la realidad social: "Durante mucho tiempo las empresas se han aprovechado de una situación no regulada. La ley ha regulado la realidad que, además, así los jueces la han plasmado en las sentencias. La realidad es que es una relación laboral controlada por las empresas y por tanto hay que pagar la seguridad social y avalarles sus derechos como trabajadores", explica Conesa en conversación con Sputnik Mundo.A pesar de ello, son muchos los riders que no están de acuerdo con la nueva ley y prefieren que todo hubiera quedado como estaba. "Algunos riders no quieren ser asalariados porque seguramente compaginen varios trabajos", señala Conesa. "Si hacen varias facturas les va bien, pero el trabajador rider que está todo el día trabajando para una empresa, tiene una relación laboral 'como una casa'", ejemplifica. "Hace muchos años ya hubo la misma polémica con los motoristas mensajeros y dijeron que era una relación laboral. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo pero a través de una plataforma donde te das de alta y te pagan. Cuando controlan el tiempo que tardas y te castigan si llegas tarde o no recoges un pedido, eso es lo que ha determinado que los jueces digan que es una relación laboral", dice el abogado.Deliveroo planea marcharse de EspañaRecientemente la compañía británica Deliveroo anunció su intento de abandonar España a pocas semanas de que entrara en vigor la ley Rider. Algunos medios vincularon su decisión con la entrada en vigor de la ley, sin embargo la compañía afirmó que no cesa su actividad en el país ibérico a causa de la nueva ley, sino por las pérdidas que venía generando desde hacía tres años.La plataforma de reparto a domicilio registró pérdidas de 369 millones de euros en 2019; un año más tarde, con el auge de los repartos a domicilio por la pandemia, siguió obteniendo resultados negativos, concretamente de 260 millones de euros; por si fuera poco, en 2021, salió a bolsa y se estrenó con el peor debut de la historia en la Bolsa de Londres. Las acciones de la cadena de reparto de comida perdieron un 26% hasta cerrar en 2,87 libras por título en abril de 2021.No obstante, algunos repartidores como Lisset están muy disgustados con este asunto, ya que era la app que mejor les pagaba. "Por dos pedidos dobles en una misma zona o restaurante pagaba 22 euros. En cambio Glovo paga menos, pero salen muchos más pedidos", argumenta. Lisset ahora está de baja por un accidente laboral que tuvo trabajando precisamente con Deliveroo, pero se reincorporará en septiembre. O no. Su futuro sigue siendo incierto como el de miles de riders. De momento tiene puestas todas sus esperanzas en Glovo: "Nos mandaron un comunicado para saber si aceptabas seguir como autónomo o querías ser contratado". Ella eligió seguir siendo autónoma. Ahora está a la espera de su llamada.

