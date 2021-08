https://mundo.sputniknews.com/20210812/el-hijo-de-isabel-ii-vuelve-a-estar-en-el-punto-de-mira-por-presunto-abuso-sexual-de-menores-1115019607.html

El hijo de Isabel II vuelve a estar en el punto de mira por presunto abuso sexual de menores

El príncipe Andrés de Inglaterra podría enfrentarse a una pena de prisión. El Departamento de Policía de Londres volverá a examinar las acusaciones contra el... 12.08.2021, Sputnik Mundo

"Como resultado de lo que está ocurriendo, he pedido a mi equipo que vuelva a revisar el material", afirma la jefa de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, en un comentario a la emisora LBC. Subraya que "nadie está por encima de la ley", ni siquiera un miembro de la familia real.La supuesta víctima de Andrés, Virginia Giuffre, lo acusa de agredirla sexualmente en 2001, cuando era menor de edad: en ese entonces, tenía apenas 17 años. La mujer cuenta que el hijo de la reina fue "uno de los hombres poderosos a quien fue entregada (por Epstein) con fines sexuales" y afirma que Andrés estaba al tanto de que era víctima de tráfico sexual. Los hechos ocurrieron entre los años 2000 y 2002 en Londres, Nueva York y las islas Vírgenes.Si bien Dick recuerda que el caso del príncipe ya había sido revisado dos veces en cooperación con la Fiscalía, ahora la Policía londinense está dispuesta a trabajar con las autoridades de EEUU. "Les aportaremos toda la asistencia solicitada en el marco de la ley", admite. Al mismo tiempo, subraya que la investigación todavía no se ha abierto.El también duque de York niega "categóricamente" todas las acusaciones. No obstante, optó por apartarse de sus funciones en la realeza, aunque a veces aparece en los eventos públicos junto a la familia real.Giuffre fue una de las casi 30 mujeres que aseguran haber sido abusadas por el magnate Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel en agosto de 2019 a la espera del juicio. Enfrentaba un cargo de tráfico sexual de menores. Entre las personalidades que visitaban su paradisíaca isla privada en el Caribe, apodada isla de la pedofilia o isla Lolita, estaban famosos políticos y celebridades como Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Naomi Campbell y hasta Stephen Hawking.

alberto.r Gracias a Dios no pecamos, pero el Vaticano y esta aristocracia inútil que hace dos aristocracias, de aquí en adelante debe reparar daños en lo económico y cárcel 0

