El Frente Polisario amenaza con demandar a una aerolínea española por volar de Canarias al Sahara

Exige a Binter Canarias que suspenda los vuelos desde Gran Canaria a El-Aaiún, que ha vuelto a operar la ruta. "Se trata de un negocio ilegal que afecta a un... 12.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-12T11:24+0000

2021-08-12T11:24+0000

2021-08-12T11:24+0000

españa

política

áfrica

islas canarias

sáhara occidental

frente polisario

gran canaria

Tras la crisis diplomática y tensiones con Marruecos suscitadas por el ingreso en abril del líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño para ser tratado de COVID-19, un nuevo foco de problemas parece surgir con la cuestión del Sahara Occidental de fondo.En esta ocasión, la reanudación de vuelos comerciales entre Las Palmas de Gran Canaria y la ciudad de El-Aaiún, operados por la aerolínea Binter Canarias, ha provocado la reacción del Frente Polisario, que advierte a la compañía con emprender "acciones legales" si no detiene la programación y comercialización de "cualquier vuelo hacia las ciudades ocupadas del Sahara Occidental".La organización califica de "negocio ilegal" la reanudación de los vuelos, escudándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2018 por la que "el pueblo saharaui debe dar su consentimiento "a cualquier actividad económica en el territorio, algo que no ha sucedido según la parte saharaui. En la carta dirigida al presidente de la aerolínea, Rodolfo Núñez, el representante del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, explica que estos vuelos contribuyen "al objeto que persigue Marruecos de legitimar la ocupación ilegal".Desde Binter Canarias aseguran que la compañía no opera al margen de la legalidad. "En todas nuestras rutas operamos con los permisos pertinentes y, por tanto, con total legalidad, ya que cumplimos con todos los requerimientos y normativas de Aviación Civil", aseguran a Sputnik en la compañía. En su página web es posible seleccionar un billete ida y vuelta Gran Canaria‒El-Aaiún por 80 euros e incluso menos. Sin embargo, la reanudación de esta ruta no aparece publicitada en su sección de noticias, donde sí se da cuenta de la reconexión de trayectos hacia Mauritania y Senegal. El derecho internacional de fondoEl Frente Polisario estima que los hechos son constitutivos de una grave violación del derecho internacional, por lo que Binter Canarias estaría incurriendo "en responsabilidad internacional". Recordamos que El-Aaiún, situado en la parte del territorio que ocupa Marruecos, es la capital histórica del Sahara Occidental.El Frente Polisario recuerda que el territorio está incluido en la lista de Territorios No Autónomos y reitera que en virtud de la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, el Sahara Occidental tiene "una condición jurídica distinta y separada de la del Estado que lo ocupa, condición que continuará hasta que el pueblo saharaui ejerza su derecho a la libre determinación de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas", detalla Arabi. "Todos los miembros de la comunidad internacional tienen la obligación de no reconocer la persistente ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental y, sobre todo, de no contribuir a su consolidación", concluye.

2021

