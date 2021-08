https://mundo.sputniknews.com/20210812/el-covid-y-los-ninos-casos-leves-pero-no-siempre-1115017870.html

El COVID y los niños, casos leves pero no siempre

MOSCÚ (Sputnik) — Los niños suelen tener síntomas leves si se contagian del COVID, pero en algunos casos pueden enfermarse gravemente o desarrollar el llamado... 12.08.2021

"Los niños casi siempre se recuperan del COVID-19. Los pocos casos trágicos en Rusia están relacionados con patologías adyacentes muy graves", afirmó Ravdin al comentar la información de que de 8 al 10% de los enfermos del coronavirus son menores.En realidad, "generalmente, el niño tiene fiebre dos días, y ya está, parece sano" sin embargo hay que tener en cuenta que puede seguir contagiado durante mucho tiempo."Incluso si no tienen síntomas, siguen dando positivo en pruebas de PCR durante dos semanas", dijo al agregar que "por eso un confinamiento de 14 días es necesario".Casos gravesA la vez, advirtió Ravdin, "muchos piensan que los niños no se enferman del coronavirus o lo pasan como una enfermedad respiratoria aguda pero no siempre es así". Alertó que "no existe un síntoma concreto del COVID para todos los niños"."Hay que alarmarse por la falta de apetito, la debilidad, la fotofobia, el dolor de cabeza, una fiebre persistente" y llamar al médico que decidirá "si se puede sospechar del COVID, si se necesita una hospitalización temprana, si hay que realizar más análisis".Por lo general, "la gravedad de la enfermedad no en último lugar depende de la carga viral"."Cuanto más virus haya recibido el organismo, peor. Por eso tiene sentido abstenerse de visitar lugares concurridos, como los centros comerciales o grandes eventos", destacó.También "importa la predisposición genética, sobre todo, eso se nota en las familias donde todos se enferman gravemente, incluidos los jóvenes".Síndrome multisistémicoAdemás, en algunos casos los niños pueden desarrollar "entre dos y ocho semanas después de la recuperación del COVID" el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico que nunca afecta a los adultos."Es una vasuclitis sistémica autoinmune, una enfermedad provocada por el sistema inmune que causa una inflamación de vasos sanguíneos pequeños", explicó.Sus síntomas son "malestar, fatiga, fiebre, erupciones cutáneas" que aumentan "durante cuatro o cinco días"."La culpa es exclusivamente del COVID porque provoca la generación de anticuerpos que llevan la inflamación", precisó e insistió en prestar mucha atención a los niños que tuvieron el coronavirus.A la vez, precisó que "el síndrome multisistémico se cura con éxito, es reversible" pero requiere un hospitalización de al menos dos semanas. Asimismo, los niños que hayan tenido una forma grave de COVID, acompañada de un daño pulmonar extenso, necesitan "un periodo de rehabilitación para reforzar el organismo"."En cuanto a las consecuencias de larga duración, observamos a nuestros primeros pacientes desde hace un año y de momento no vemos nada especial", afirmó.Contagiosa como la varicelaÚltimamente, recalcó, "aumentó varias veces el número de los que solicitan asistencia médica" por el COVID."Se nota incluso por indicios indirectos como la renuncia a las hospitalizaciones programadas: los niños en las regiones están enfermos del COVID y no pueden venir a Moscú. Los pediatras de cabecera también señalan un gran flujo de pacientes, incluidos los que requieren una hospitalización", señaló Ravdin.Este incremento, prosiguió, se debe a que "la variante delta contagia con una carga viral menor que la variante de Wuhan"."La delta es igual de contagiosa que la varicela que hasta el momento se ha considerado una de las infecciones virales más contagiosas", y consiguió llenar todos los hospitales donde tratan el COVID en Moscú durante el reciente brote.Por suerte, subrayó, en este caso también "la mayoría de los niños, gracias a sus particularidades fisiológicas, se enferman en forma leve".Síntomas que casi no se notan El pediatra, especializado en los bebés, relató que su paciente más pequeño tenía tan solo cinco días y nació de una madre enferma del coronavirus."Estuvo hospitalizado unos diez días, el daño pulmonar llegó al 50%", pero ahora está sano, aunque "es temprano para hablar de consecuencias de largo plazo, han pasado solo un par de meses", enfatizó.Ravdin subrayó que "los menores de un año generalmente tienen una evolución poco notable"."No tienen tos, ni catarro, ni otros síntomas característicos para un resfriado. Solo se hacen más lánguidos, comen peor, duermen más, se ponen caprichosos. A la vez, a menudo tienen 38 de fiebre y es difícil bajarla, sube y baja constantemente", dijo.Los adolescentes como los adultosMientras, los adolescentes "a menudo tienen la misma evolución que los adultos"."Pueden estar enfermos leves con poca fiebre unos tres o cuatro días lo que se podría acompañar por ejemplo por una fatiga mayor y dolor muscular. Luego se recuperan en unos días y vuelven a su colectivo", dijo.Pero también hay otros casos, cuando chicos de 13 o 14 años "se enferman gravemente, con daño masivo a los pulmones, una fuerte intoxicación y una fiebre duradera y persistente", realzó.

