Crece la aprobación de familias mexicanas para el regreso a clases presenciales

La Unión nacional de padres de familia (UNPF) de México presentó públicamente el resultado de una reciente encuesta realizada entre más de 2.000 familias mexicanas, que señala un cambio en la opinión que se tenía sobre el retorno a aulas de los menores de edad, respecto al primer trimestre del año 2021.Entonces, un sondeo realizado por la misma organización —ambos aplicados a nivel nacional en las 32 entidades federativas— de las 7500 respuestas recibidas en marzo de 2021, el 70% opinó que no estaba de acuerdo con que sus hijos regresaran a clases presenciales.Tras el final de la segunda ola del COVID-19 en México ocurrida entre diciembre de 2020 y enero de 2021, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abrió públicamente el debate, mencionando la necesidad del regreso a clases debido a los efectos que su restricción estaba provocando en la franja más joven de la población del país.Se priorizó la vacunación de maestros y profesores en el estado de Campeche, tomado como un ensayo de retorno, dado que la entidad tenía su semáforo epidemiológico en verde, herramienta mexicana para regular la interacción social según el comportamiento del virus SARS-Cov-2 en cada estado de la república. Ante el cambio a semáforo amarillo en Campeche en la segunda quincena de mayo de 2021, el ensayo fue suspendido.En el sondeo más reciente en torno, un tercio de los padres está de acuerdo con que sus hijos vuelvan a clases, otro tercio prefiere mantenerlos con educación a distancia y un tercio final, opta por un sistema híbrido.Educación esencialEn la conferencia mañanera de este 12 de agosto, Andrés Manuel López Obrador presentó públicamente el proyecto de regreso presencial a las aulas en México para el 30 de agosto de 2021."Se ha tomado esta decisión, se está trabajando, limpiando las escuelas, rehabilitándolas y preparándonos con ese propósito. Es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas. Vamos a cuidar con protocolos sanitarios a las niñas y los niños, pero es muy importante ya regresar a clases para todos", dijo el.Para Israel Sánchez Martínez, presidente del Comité de padres en San Luis Potosí, el cambio en la tendencia en la opinión de los padres de familia estuvo vinculado a que los padres preferían que el regreso a clase siguiera el ciclo escolar natural, que coincide con el semestre que inicia a fines de agosto."Los papás han señalado que ahora tienen tiempo para poder ajustar las condiciones del hogar para una vuelta a clases. Las familias cambiaron horarios y dinámicas para poder trabajar y que los hijos estudiaran. Dicen que ahora se sienten más listos, aunque no más seguros, con el regreso a clases", explicó el representante de San Luis Potosí en conferencia de prensa, realizada en la jornada de los anuncios presidenciales del retorno.Según el titular de la Unión de padres de familia, el rezago escolar causado por la cancelación de las aulas presenciales retrocedió dos años a México en la media nacional de su nivel educativo.López Obrador sostuvo que sólo México y Bangladesh han mantenido cerradas las escuelas hasta ahora, por lo que el retorno a clases está pautado para el 30 de agosto, dentro de 18 días.Caso a casoAsí como la propia dinámica del virus tiene una escala territorial, los ensayos realizados en tres entidades mexicanas —Coahuila, Guanajuato y Querétaro — fueron exitosos al registrar cero contagios de COVID-19 en las aulas.Israel Sánchez, de San Luis Potosí, destacó que la experiencia fue satisfactoria porque articuló a los niveles de Gobierno, así como a las áreas de salud y educación, con la participación de los padres de familia.Señaló que la Unión nacional participó de foros en los tres estados mencionados, de los cuales surgió un protocolo de regreso seguro a las clases presenciales, que se ha replicado en otras partes del territorio mexicano.Por su parte, Solís, presidente de la Unión, sostuvo que la garantía de un regreso seguro es que cada parte asuma su responsabilidad por el bienestar y salud de sus hijos e hijas.

