Contagió con la variante delta a 30 personas y está grave: el "caso cero" en Argentina

Contagió con la variante delta a 30 personas y está grave: el "caso cero" en Argentina

Un ciudadano boliviano de 62 años que reside en Córdoba es señalado como el responsable de diseminar la variante delta del coronavirus en la segunda ciudad de... 12.08.2021, Sputnik Mundo

La variante delta del coronavirus es una de las mayores preocupaciones que enfrentan los países en sus intentos por regresar a la normalidad. Y a pesar de que los programas de vacunación siguen avanzando en los países latinoamericanos, casos como el de un hombre que contagió a unas 30 personas con la nueva variante en la ciudad argentina de Córdoba, amenazan con retrasar aún más el regreso a la normalidad.Un hombre de 62 años y nacionalidad boliviana regresó a su casa en la ciudad de Córdoba el 19 de julio, luego de pasar algunos días en Perú. Antes de abordar el avión que lo llevaría hasta Buenos Aires, el hombre presentó un test PCR que le dio resultado negativo, por lo que pudo completar el viaje. Una vez en suelo argentino, realizó en automóvil los más de 600 kilómetros que separa la capital de Córdoba.El caso llegó a los medios argentinos 10 días después, cuando las autoridades sanitarias cordobesas reportaron que el hombre no había respetado el aislamiento obligatorio en su domicilio, tal como establece la normativa.Según informó el Ministerio de Salud de Córdoba, el hombre había sido diagnosticado con COVID-19 en el test que debía realizarse para culminar su cuarentena, el 26 de julio. Al dar positivo y venir del exterior, fue sometido a un examen para corroborar si tenía la variante delta, lo que se confirmó en la noche del 27 de julio.Las autoridades se notificaron entonces de que el hombre también había roto la cuarentena. En efecto, el hombre se había visto con una decena de familiares con los que compartió almuerzos y que también acabaron contagiados.¿A cuántas personas contagió el "caso cero" de Córdoba?Según informó el Ministerio de Salud cordobés, el hombre llegó a contagiar a unas 30 personas con la variante delta. Además, ocasionó que unas 160 personas tuvieran que ingresar en cuarentena, incluidos niños de cuatro establecimientos escolares.A raíz del brote, las autoridades provinciales decidieron presentar una denuncia penal contra el hombre y otros tres familiares por haber violado las disposiciones sanitarias.Sin embargo, el hombre aún no ha podido enfrentar a la Justicia, dado que la propia enfermedad implicó que debiera ser hospitalizado el 1 de agosto, producto de una "neumonía bilateral", según informó el director del Hospital Rawson, Miguel Díaz, a la emisora 550 Colonia.El cuadro del hombre desmejoró rápidamente y diez días después su estado fue calificado como "grave, crítico y reservado", según un reporte de Díaz consignado por el diario Página 12.El sexagenario, que no está vacunado contra el COVID-19, se mantiene en coma farmacológico y conectado a un respirador mecánico, detallaron desde el hospital.

