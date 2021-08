https://mundo.sputniknews.com/20210812/chile-proyecto-de-indulto-a-los-presos-de-la-revolucion-ciudadana-es-para-cerrar-las-heridas-1115027923.html

Chile: proyecto de indulto a los "presos de la revolución ciudadana es para cerrar las heridas"

La Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto de ley que concede el indulto por razones humanitarias a los detenidos durante el estallido social de 2019. En Órbita conversó con el senador del partido País Progresista, Alejandro Navarro, impulsor de la propuesta.

La iniciativa pasará al pleno de la Cámara Alta la semana próxima. El proyecto busca indultar a las personas condenadas, cumpliendo prisión preventiva, con alguna medida cautelar o imputados por Fiscalía por los sucesos que sacudieron el país a partir de octubre de 2019."Hubo una revolución ciudadana, con millones de personas en las calles, que exigía una nueva Carta Magna [para sustituir la vigente de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet] y el fin del abuso del modelo neoliberal. Hay más de 3.000 querellas contra Carabineros. Hubo miles de personas cuyos derechos fueron violentados" , dijo a En Órbita el senador del partido País Progresista, Alejandro Navarro.Navarro espera que "estén los votos" en el Senado, porque no aprobar el proyecto "tendría un impacto muy negativo" para el actual Ejecutivo y el arco político de la derecha hoy gobernante.El entrevistado manifestó que el clima de tensión persiste en un país presidido por Sebastián Piñera. El senador indicó que, pensando en las presidenciales de noviembre, la derecha busca "rescatar su voto duro"."El Gobierno maneja su salida. Piñera no supera una aprobación ciudadana del 12%. (...) Considero que el próximo Gobierno será de centroizquierda. La derecha está derrotada anticipadamente", sentenció Navarro.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, sobre la participación de la OEA en el golpe de 2019. Y además el avance de la variante delta y su efecto en la creciente hospitalización de niños en el mundo.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

