Alberto Fernández invita a dialogar sobre la legalización de la marihuana

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abrió la posibilidad de que se impulse un debate sobre la legalización de la marihuana. 12.08.2021, Sputnik Mundo

Al ser consultado sobre esta posibilidad, el jefe de Estado recordó que su Gobierno impulsó en el Congreso una ley, ya aprobada en el Senado, que regula el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial."Ya legalizamos que la marihuana sirva para fines terapéuticos y medicinales y estamos proveyendo el cáñamo para producción textil", sostuvo. El jefe de Estado reclamó que haya un debate "sin hipocresías", puesto que "más daño hace el alcohol, y nadie se afecta", al igual que el tabaco."El mayor problema que tenemos con la juventud es el consumo de alcohol, no el de la marihuana, pero sobre el consumo de alcohol no hay restricciones, y es un inmenso problema", puntualizó.Al plantear este escenario, el mandatario puso de ejemplo Uruguay y dijo que "hay que ir dando pasos"."Hay que prestarle atención y está muy bien que demos este debate", reafirmó.Consultado al respecto, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, señaló que el mandatario sólo realizó "una descripción de cuál es el debate" y que "él no tenía una postura o una posición".Sin embargo, Daniel Gollán, precandidato a diputado nacional por el oficialismo en la provincia de Buenos Aires (este) de cara a las elecciones primarias que se celebran el 12 de septiembre, respaldó la idea de legalizar la planta."Controladamente se puede hacer un uso [recreativo de la marihuana]; se podría con determinados parámetros, como se hace en algunas partes de Estados Unidos o Europa", sostuvo en declaraciones a CNN.La actual gestión aspira a que el Congreso sancione definitivamente la ley que permitirá la producción de cannabis medicinal como de cáñamo industrial.

