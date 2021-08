https://mundo.sputniknews.com/20210812/500-anos-despues-aqui-estamos-vivos-y-no-nos-han-acabado-1115029577.html

500 años después "aquí estamos, vivos y no nos han acabado"

500 años después "aquí estamos, vivos y no nos han acabado"

Este viernes 13 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan —la capital del Imperio Azteca— a manos del español Hernán Cortés y de un Ejército compuesto mayormente por indígenas de pueblos opositores.

2021-08-12T22:05+0000

2021-08-12T22:05+0000

2021-08-12T22:05+0000

telescopio

aztecas

méxico

conquista

hernán cortés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1115029945_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_a9652ee40895d6c11844be7915698840.jpg

500 años después "aquí estamos, vivos y no nos han acabado" Este viernes 13 se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan —la capital del Imperio Azteca— a manos del español Hernán Cortés y de un Ejército compuesto mayormente por indígenas de pueblos opositores. En 'Telescopio' abordamos las implicancias de este hecho que marcó el inicio de un nuevo período en la historia.

La figura de Cortés suele reflejarse como la del invasor que sometió y robó al imperio. Esa lectura, donde no existen matices, se contrapone con la comprensión de los hechos históricos y todas sus dimensiones, según comentó a Telescopio el analista mexicano Julián Andrade."Cortés fue un brutal conquistador, pero también un político avezado que logró aliar a los pueblos contrarios a los aztecas para tomar el poder", agregó.El inmenso Ejército que logró la caída de Tenochtitlan estaba integrado en su mayoría por tlaxcaltecas, una nación que mantenía diferencias con los aztecas.Para el entrevistado, existe una narrativa oficial que plantea "la historia idílica de aquel imperio azteca luminoso, generoso, sometido por una decenas de salvajes extranjeros". Sin embargo se trataba de un "imperio poderoso, sofisticado culturalmente, con un alto componente represivo y sanguinario".De acuerdo con Andrade, tal perspectiva es similar a la "historia del bronce del viejo PRI [Partido Revolucionario Institucional], que impide la comprensión de un proceso histórico que se prolongó durante siglos". Y que el México actual "se trata de una construcción con diversas identidades" en el que, sin embargo, la agenda con respecto a los pueblos indígenas continúa relegada."Sigue siendo una agenda que no se cumple en cuanto a propuestas y compresión de las culturas", afirmó el entrevistado.Telescopio también conversó con Pascual de Jesús González, coordinador general del Movimiento de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante del pueblo Triqui."Es una conmemoración histórica que tenemos que retomar para seguir avanzando", dijo en referencia a la fecha del 13 de agosto. Allí realizarán diversas actividades para decir "aquí estamos, estamos vivos y no nos han acabado".En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aztecas, méxico, conquista, hernán cortés, аудио