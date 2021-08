https://mundo.sputniknews.com/20210811/uruguay-espera-captar-turistas-fuera-de-la-region-por-su-alta-vacunacion-contra-covid-19-1114995553.html

Uruguay espera captar turistas fuera de la región por su alta vacunación contra COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno uruguayo tiene la expectativa de que podrá captar turistas fuera de la región por el nivel de visibilidad que ha adquirido... 11.08.2021, Sputnik Mundo

Asimismo, el funcionario afirmó que está "convencido" de que muchos extranjeros que antes elegían viajar a Argentina o Brasil, ahora optarán por Uruguay."El país ha adquirido un nivel de visualización ejemplar en el primer mundo, donde los principales lugares de referencia hoy nos tienen presentes de una manera que no nos habían tenido antes; creo que la campaña de vacunación es un activo, una fortaleza, que le da certeza y seguridad a los extranjeros para que vengan a visitarnos como lugar seguro", agregó el ministro.Cardoso consideró que se espera llegar a la temporada de verano de la "mejor manera posible", con un horizonte "muy esperanzador", ya que luego del 1 de noviembre podrían llegar ciudadanos de todas partes del mundo.Asimismo, afirmó que el Gobierno estima que un número "muy importante" de extranjeros con propiedades lleguen a Uruguay a partir de este 1 de septiembre."Hay una cantidad importante, de miles. Pero tomando como referencia (los departamentos de) Maldonado, Montevideo, Colonia, Rocha y el resto del país, pero pensando en el grupo cercano del Río de la Plata, son muchos los propietarios que desde el 2020 reclaman poder venir, ingresar, y que no lo han podido hacer. Creo que ahora lo van a poder hacer. Hay un importante nivel de expectativa, muchísimas ganas de venir por parte de los propietarios", expresó.Otras medidasCardoso sostuvo que a partir del 1 de noviembre comenzarán a promocionar a Uruguay tanto en la región como en el resto del mundo, destacando el estado sanitario y el nivel de vacunación como elementos "atractivos".Además, afirmó que el Gobierno realizó un "esfuerzo significativo" en financiaciones y exenciones para los operadores turísticos, extensiones de seguros de paro y también para los usuarios para que se decidieran en mayor número a realizar actividad turística interna."Lo hemos logrado, ha habido un crecimiento del doble de la corriente turística interna, falta obviamente ocupar un espacio que no lo ocupa nadie y genera muchísimas dificultades al sector, que es la presencia de extranjeros. En la medida de que podamos avanzar en esta planificación estipulada, lo vamos a estar logrando, de esa manera vamos a tener una reactivación turística nacional", expresó.El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo el lunes que a partir del 1 de noviembre los extranjeros vacunados contra el COVID-19, que tengan un PCR negativo, podrán ingresar al país.Asimismo, anunció que a partir del 1 de septiembre podrán a ingresar los extranjeros con propiedades en el país.El presidente recordó que Uruguay se encuentra bajo emergencia sanitaria desde el 13 de marzo del año pasado, por lo que en algún momento se tiene que terminar con esa situación.ExpectativasCardoso dijo que las expectativas con esta apertura son "muy esperanzadoras" para el sector turístico en general, ya que los empleos en este rubro podrían aumentar de manera "considerable"."En menos de 48 horas del anuncio, realmente hemos encontrado un sector con mucha expectativa, esperanza, alto nivel de consultas; la expectativa es muy grande y muy importante en cuanto a lo que puede ser la recuperación de puestos de trabajo", indicó.El ministro consideró que Uruguay planificó la vuelta a la actividad de manera "seria y responsable", poniendo por encima de todo la situación sanitaria y la salud de los uruguayos."Después de haber controlado el avance del virus, bajar la cantidad de contagios, hoy avanzamos hacia el primero de septiembre en una primera apertura a extranjeros con propiedad en el país. Esto nos permitirá evaluar la situación, y si está bajo control, vamos a aceptar el ingreso de extranjeros de cualquier nacionalidad que manifiesten la voluntad de venir al país", expresó.Uruguay vacunó a 2.600.581 personas con una dosis (73,40% de su población) y a 2.344.306 (66,17) con las dos.Asimismo, reportó el martes 131 casos nuevos y un fallecimiento; en total, 382.721 personas se infectaron y 5.990 murieron desde el inicio de la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.Copa Sudamericana y LibertadoresGermán Cardoso aseguró que el Gobierno ve a la realización de las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores en el país como el reinicio de su actividad turística.La capital uruguaya Montevideo será sede en las últimas semanas de noviembre de las finales de la Copa Libertadores, de la Sudamericana y de la Libertadores Femeninas, informó el 29 de julio la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).La final de la Copa Sudamericana se disputará el 20 de noviembre, la Libertadores Femenina el 24 de noviembre y la Libertadores masculina el 27 de noviembre.InterésEl ministro sostuvo que estos eventos se realizarán en el país gracias a que Uruguay ha tenido una "gran visibilidad" por su alto índice de vacunación y su estado sanitario, pese a que en lo que va del año registró la mayoría de las casi 6.000 muertes."Esta visibilidad que existe del país hoy en las tres Américas y en el mundo, ha despertado el interés de distintas actividades deportivas, culturales. No solo de fútbol, campeonatos de motos, de karate, eso genera mucha expectativa", destacó.Situación del turismoPor otro lado, Cardoso aseguró que el turismo ha sido el sector que más se ha visto afectado con la pandemia del COVID-19."Las pérdidas en el mundo hoy se siguen cuantificando. Es el rubro que más ha perdido. Hemos podido sustentar el turismo interno, hemos logrado que crezca de una manera muy importante y esto ha incidido de manera paliativa para intentar sostener la mayor cantidad de operadores y emprendimientos. Cuando uno mira la realidad nacional, la agricultura no ha parado, el agro tampoco, la industria tampoco, el sector turístico sí", agregó.El turismo en el verano (austral) es una de las principales fuentes de ingresos para la mayoría de las ciudades costeras del país, en particular en el este.Afirmó que la apertura es "tremendamente esperanzadora" pero advirtió que siempre se debe realizar respetando los protocolos sanitarios."La mascarilla se tiene que seguir usando, los protocolos se tienen que cumplir, se debe seguir insistiendo con la campaña de vacunación. Uruguay tiene un plan de vacunación exitosísimo en el mundo, ocupa un lugar de referencia. Debemos seguir fortaleciendo la vacunación para evitar la circulación de virus o que sea en la menor cantidad posible", agregó.Variante delta en Argentina y BrasilEl Gobierno uruguayo está monitoreando la situación de Argentina y Brasil en cuanto a la variante delta del coronavirus ante la próxima reapertura de fronteras en el país, dijo Germán Cardoso."El tema de la variante delta en Brasil y Argentina es un dato a tener en cuenta. Estamos todo el tiempo monitoreando, obviamente que nuestros países vecinos en la medida que estén más afectados, el riesgo aumenta para nosotros", dijo.Sin embargo, el ministro aseguró que, si Uruguay trabaja de manera sostenida en la vacunación, se disminuyen los riesgos."Si nosotros sostenemos la vacunación, la ciencia indicaría que los riesgos no serían sobre la población vacunada sino sobre la no vacunada"."Tenemos que seguir seduciendo a las personas que no se han vacunado para que lo hagan. Tenemos que lograr el blindaje absoluto de la población y que esté protegida nuestra gente", agregó.

