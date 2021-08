https://mundo.sputniknews.com/20210811/se-desplomo-la-inversion-extranjera-en-america-latina-por-la-pandemia-1114968798.html

Se desplomó la inversión extranjera en América Latina por la pandemia

Se desplomó la inversión extranjera en América Latina por la pandemia

En el grave contexto de la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de COVID-19, América Latina y el Caribe recibió 105.480 millones de... 11.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-11T02:07+0000

2021-08-11T02:07+0000

2021-08-11T02:07+0000

américa latina

mercados y finanzas

inversiones

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106572/06/1065720694_0:22:1281:742_1920x0_80_0_0_563778e44d25502d4379503798ec9d0f.jpg

Estas cifras negativas para la región forman parte del más reciente informe de la CEPAL sobre la evolución de la IED.A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa (IED) se redujeron 35% en 2020, alcanzando aproximadamente 1 billón de dólares, lo que representa el valor más bajo desde 2005.América Latina y el Caribe se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013, lo que ha dejado en evidencia la relación entre los flujos de IED y los ciclos de precios de las materias primas, principalmente en América del Sur.Las inversiones más afectadas fueron las dirigidas al sector de los recursos naturales, que se redujeron 47,9% con respecto a 2019, y las orientadas a las manufacturas (-37,8%). Las inversiones en servicios tuvieron una disminución menor (-11,0%).¿Cómo se recuperará la inversión extranjera en la región?La IED puede ser una herramienta relevante para el desarrollo. De todos modos, el flujo de esos dólares a países periféricos no garantiza necesariamente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o la reducción de la pobreza y la desigualdad.En realidad, las políticas de los gobiernos para canalizar y, fundamentalmente, para regular ese tipo de inversiones, así como las condiciones específicas de cada país de la región, son las que determinan el beneficio o el costo de la IED en su contribución al desarrollo.El economista Pablo Quiñonez Riofrío, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), explica que desde la época del ajuste estructural en los años 80, América Latina y el Caribe "han mostrado una gran apertura a la IED con un rol excesivamente pasivo del Estado y con resultados poco satisfactorios, especialmente si se compara con otras regiones como el este de Asia".El contexto internacional sugiere que los flujos mundiales de IED tendrán una recuperación lenta. Por otra parte, la búsqueda de activos en sectores estratégicos para la reactivación internacional y para los planes públicos de transformación de la estructura productiva indica que gran parte de estas operaciones tendrían como destino Europa, América del Norte y algunos países de Asia, aumentando las asimetrías globales.Los tres principales sectores en los cuales se está orientando la IED en esta etapa de crisis global son:En América Latina y el Caribe, los proyectos de IED mostraron una recuperación entre septiembre de 2020 y febrero de 2021. Sin embargo, desde ese mes y hasta mayo de 2021 se estaría verificando una nueva caída en el valor de los anuncios. "En este escenario es difícil pensar que las entradas de IED hacia la región tengan un incremento superior al 5% en 2021", señala el informe de la CEPAL.¿Cuáles son los principales desafíos para captar inversión en la región?Hoy la misión de la recuperación global es mayor por las características y la magnitud de la crisis, y la necesidad de canalizar la IED hacia actividades que generen mayor productividad, innovación y tecnología.La CEPAL señala que ha identificado ocho sectores estratégicos para canalizar las inversiones:El informe muestra que solo en cinco países aumentó la IED en 2020: Bahamas y Barbados en el Caribe, Ecuador y Paraguay en América del Sur, y México, el segundo mayor receptor de la región después de Brasil.Los sectores de recursos naturales y manufacturas con reducciones de -47% y -38%, respectivamente, fueron los más golpeados en 2020. Las energías renovables se mantuvieron como el sector de la región que despierta el mayor interés de los inversores extranjeros.¿Qué países invierten en América Latina y el Caribe?EEUU aumentó de 27% a 37% su participación en la IED de la región en 2020 ante la fuerte caída de Europa, que bajó de 51% a 38%.El comportamiento destacado de EEUU como origen de la IED se explica principalmente por el aumento de las inversiones de este país en Brasil en 2020.Por el contrario, las entradas desde los dos países europeos que tenían más inversiones en Brasil —los Países Bajos y Luxemburgo— se redujeron entre 2020 y 2019, lo que determinó esa caída de Europa.En 2020, los flujos de las empresas transnacionales latinoamericanas (translatinas) también se desplomaron (-73%), aunque con elevada heterogeneidad: mientras Chile y México mostraron un incremento en los flujos de inversión directa en el exterior, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá registraron retrocesos.La pandemia aceleró los cambios en la producción globalRespecto al flujo de inversiones a nivel global, un reciente documento de la UNCTAD La producción internacional después de la pandemia advierte que la nueva revolución industrial, el cambio de rumbo hacia un mayor nacionalismo económico y las tendencias en materia de sostenibilidad tendrán consecuencias de gran alcance para la configuración de la producción internacional.La tendencia general apunta al acortamiento de las cadenas de valor, a una mayor concentración del valor agregado y a una disminución de la inversión internacional en bienes tangibles productivos.Hoy, ese modo de expandir la producción local está siendo desplazado quedando en una posición desventajosa para mejorar las condiciones del desarrollo.El papel de China y la economía digitalPara agregar que los gobiernos y el sector privado deben utilizar sus capacidades para que la política de atracción de capitales extranjeros sea parte de la política industrial como instrumento de transformación de la estructura productiva.En un informe del BID La IED en América Latina ante el nuevo escenario, elaborado por los economistas Pablo M. García y Andrés López, se menciona que la clave ahora es identificar cuál será el rol de la IED en la pospandemia sobre los procesos de crecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe, en especial en un escenario de relocalización de las cadenas globales de valor.Esto implica repensar tanto los modos como los objetivos de las políticas de promoción, en un contexto de intensa competencia por atraer y retener inversiones a nivel global.En esa línea, el desarrollo digital tiene que formar parte de un modelo conceptual que incluye tres dimensiones: economía conectada, economía digital y economía digitalizada. Y aborda diversos desafíos en materia de inclusión, innovación, regulación y tributación, entre otros.La IED puede contribuir a la transformación digital en América Latina y el Caribe, pero si no se consideran las características estructurales de las economías de la región la digitalización podría profundizar las brechas existentes y generar mayor exclusión e inequidad distributiva.El proceso de recuperación de América Latina y el Caribe de la pandemia de COVID-19 entonces es una oportunidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones económicas con China.Para ello resulta necesario elaborar políticas que aseguren que las inversiones de ese país contribuyan a construir capacidades productivas en los países receptores, a establecer vínculos con proveedores locales, a generar empleo y a promover el desarrollo sostenible.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20210713/la-paradoja-de-la-recuperacion-en-america-latina-mas-pobres-y-menos-inversion-1114074492.html

https://mundo.sputniknews.com/20210728/pandemia-golpe-a-la-clase-media-de-america-latina-y-el-caribe-1114583008.html

https://mundo.sputniknews.com/20210701/ampliacion-de-capital-del-fmi-para-que-quieren-ese-dinero-los-paises-ricos-1113707120.html

https://mundo.sputniknews.com/20210803/la-revolucion-financiera-del-siglo-xxi-monedas-digitales-versus-criptomonedas-1114745351.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Zaiat https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108879/79/1088797976_0:0:886:885_100x100_80_0_0_b682e3efda87e59b961768d2d614b027.jpg

mercados y finanzas, inversiones, pandemia de coronavirus