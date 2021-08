https://mundo.sputniknews.com/20210811/los-repostajes-aereos-como-nunca-los-has-visto--video-1114969967.html

Los repostajes aéreos como nunca los has visto | Video

Para celebrar el cumpleaños del único regimiento aéreo de Rusia compuesto por aviones de reabastecimiento aéreo, el bloguero militar FighterBomber ha... 11.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-11T18:49+0000

2021-08-11T18:49+0000

2021-08-11T18:49+0000

defensa

su-34

su-30

il-78

su-35

defensa viral

No es secreto para nadie que el reabastecimiento aéreo es una de las operaciones más complejas que realizan los pilotos militares. Y no es para menos: hace falta una coordinación total y precisión quirúrgica de las tripulaciones del avión cisterna y la aeronave que es reabastecida en pleno vuelo.Así, a una altitud de cinco kilómetros y una velocidad de 500 km/h, hace falta conectar la sonda de la aeronave receptora con una manguera extendida desde el avión cisterna, y esta manguera no deja de moverse debido al viento.Es por eso que los pilotos rusos suelen agradecer a la tripulación del avión cisterna con todo un espectáculo al realizar lo que ellos llaman "retiradas osadas", que incluyen toneles y giros con un gran ángulo de ataque.FighterBomber destaca que son muy pocas las personas que llegan a ver estas retiradas después de los repostajes aéreos y son principalmente las tripulaciones de los aviones cisterna. Pero visto el aniversario que celebró el 203 regimiento aéreo, que ha cumplido 80 años desde su formación el 10 de agosto de 1941, los pilotos militares compartieron sus grabaciones para hacer este video.

2021

Noticias

su-34, su-30, il-78, su-35, defensa viral