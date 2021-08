https://mundo.sputniknews.com/20210811/la-vacuna-rusa-en-forma-de-gotas-tiene-un-sabor-dulce-dice-un-vacunado-1114969540.html

La vacuna rusa en forma de gotas tiene un sabor dulce, dice un vacunado

La vacuna rusa en forma de gotas tiene un sabor dulce, dice un vacunado

MOSCÚ (Sputnik) — Una de las personas vacunadas contra el COVID-19 con una vacuna en forma de gotas nasales, desarrollada en Rusia, dijo que tiene un sabor... 11.08.2021, Sputnik Mundo

También dijo que no sintió ningún efecto secundario después de la inmunización, ni ese día ni al día siguiente. La temperatura corporal se mantuvo normal, no hubo dolores de cabeza y tampoco hubo tos o coriza."Pues todo pasó bien, como si no me hicieran nada", resumió el interlocutor de Sputnik.En abril pasado, el director del Centro ruso Gamaleya, Alexandr Guintsburg, informó del comienzo de los ensayos preclínicos de una vacuna contra el COVID-19 administrada por vía nasal. La vacuna de ese tipo debe crear la inmunidad en la zona de la nasofaringe.Hace un año exactamente, el Ministerio de Salud de Rusia registró la primera vacuna del mundo contra el COVID-19. Fue desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya y recibió el nombre de Sputnik V.Guintsburg también había comentado que la vacuna intranasal se administró a niños de 8-9 años y no se observaron efectos secundarios.A su vez, la jefa del Senado ruso, Valentina Matvienko, dijo que se inmunizó con la vacuna Sputnik V en forma de gotas.Aprobada hasta la fecha en 69 países con una población total de más de 3.700 millones de personas, la vacuna de Gamaleya, Sputnik V, tiene una eficacia del 91,6%.

