La Sputnik V cumple un año de existencia y de ataques

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1114987326_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_dcf97ae6546cee4f3f6baeb1a5679fe0.png

Hace un año, el 11 de agosto de 2020, justo cinco meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al coronavirus, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país registró la primera vacuna del mundo contra el COVID-19: la Sputnik V, un fármaco desarrollado en Moscú por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa.La vacuna del Centro Gamaleya, según han explicado sus autores, utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones, a administrar con una separación de 21 días entre una y otra. Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no se multiplican y resultan completamente seguros para la salud. Además, según indican sus creadores, esto crea una inmunidad más fuerte en comparación con otros fármacos que utilizan el mismo mecanismo para ambas dosis.De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Rusia y de los reguladores de países que utilizan este fármaco, como Argentina, México, San Marino, Serbia, Hungría y Emiratos Árabes Unidos, la Sputnik V es una de las vacunas contra el coronavirus más seguras y eficaces del mundo.Además, ya en febrero de este año, la revista médica The Lancet publicó los resultados preliminares de los ensayos de la tercera fase en los que se demuestra que tiene una eficacia del 91,6% y que no tiene efectos secundarios graves. Cinco meses después, también la prestigiosa revista científica Nature informó que la Sputnik V es "segura y eficaz".Su utilización en San Marino, un pequeño país europeo poblado por poco más de 33 mil 600 habitantes permitió que este país se convirtiera en el primer territorio europeo libre de coronavirus.Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aún no autoriza su uso en territorio europeo. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, es porque aún faltan datos fiables que confirmen su seguridad.Desde Moscú aseguran haber proporcionado ya todos los documentos necesarios para aprobar el fármaco, que es analizado por la EMA desde inicios de marzo de 2021.La OEA, ¿otra vez en un plan para desestabilizar al Gobierno boliviano?Otro de los temas que abordamos en esta edición de 'Octavo mandamiento' es el reciente comunicado de la Organización de Estados Americanos que insiste que se cometieron "irregularidades" durante las elecciones presidenciales de Bolivia del año 2019 cuando el entonces mandatario boliviano, Evo Morales, salió reelecto.De acuerdo con la periodista boliviana Verónica Zapata el objetivo de este nuevo comunicado de la OEA es "profundizar la polarización de la sociedad boliviana y desestabilizar al Gobierno constitucional del presidente Luis Arce".Además, indicó, que lo que se busca es movilizar a los seguidores de la "oligarquía golpista de Bolivia" contra Luis Arce, una figura incómoda para los intereses de EEUU."La OEA es un organismo que responde a EEUU y va a defender los intereses de EEUU en la región, por eso siempre el ataque es a los países que tienen Gobiernos populares en la región. Lo hemos visto en 2019 con el golpe de Estado en Bolivia, lo vemos en Venezuela, en Nicaragua, es decir, en todos los países que no se alinean con las políticas coloniales e imperiales", enfatizó Zapata.Perú, dos semanas de gobierno y ni un día de treguaEn apenas dos semanas, un sector de la oposición peruana ha asomado la posibilidad de sacar a Castillo del poder, ha convocado manifestaciones de calle y ha pedido que saquen del gabinete al jefe del Consejo de ministro, Guido Bellido, y al canciller Héctor Béjar."Efectivamente existe un sector de la derecha peruana que desde el proceso electoral se ha resistido a aceptar los resultados del escrutinio y que, siguiendo ese guion de desconocimiento de los resultados, ahora plantea la vacancia del presidente de la República. Sin embargo, habría que señalar que es un sector minoritario dentro de la derecha y que es la misma que ha llevado a las calles a sus simpatizantes, pero también hay que decir que estas movilizaciones se han dado únicamente en Lima porque en el resto del país no han existido estas movilizaciones. A su vez, otras fuerzas políticas dentro del Congreso se han manifestado a favor de escuchar al gabinete de Bellido y a partir de ahí poder tomar una decisión sobre el voto de confianza, que históricamente en el Perú ha sido un trámite, una formalidad. Hasta ahora no ha habido un solo caso en el que en el inicio de un Gobierno se le haya negado la confianza al primer gabinete", explica el analista político peruano Erwin de la Rosa.De la Rosa también señala que, a su parecer, ese sector de la oposición peruana "no entiende que quien ha ganado las elecciones es el partido Perú Libre y que quien decide qué ministros se quedan o se van, es el presidente de la República, y no un sector minoritario de la oposición".Y en medio de solicitudes para que se destituya al canciller peruano luego de que anunciara que Perú se salía del Grupo de Lima, Béjar mantuvo encuentros con embajadores de distintos países, entre ellos Rusia, China y Estados Unidos."El canciller, como parte de los protocolos y las formalidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, está teniendo reuniones con diversos embajadores, como los de Rusia y China. También recibió la visita de la embajadora estadounidense. Son reuniones de cortesía, como la misma Cancillería lo ha informado. Lo cierto es que con Estados Unidos se ha discutido, de acuerdo con lo que informó la Cancillería, las políticas de combate contra la pandemia, porque recordemos que Perú ha recibido un lote importante de vacunas donadas por el Gobierno estadounidense. Normalmente la política de Perú siempre ha sido de puertas abiertas, pero consideramos de todas maneras que, a través de las posturas que ha emitido Cancillería y lo señalado por el presidente de la República, hay una variación con respecto a las políticas injerencistas de Estados Unidos en América Latina. Perú tendrá ahora un nuevo protagonismo y una nueva postura en ese sentido", destacó De la Rosa.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

David Sage Gracias por la gran labor en información que nos brindas cada día. 0

David Sage Por favor, información sobre cuándo podremos viajar desde España a vacunar nos con Sputnik...somos miles de ciudadanos del mundo expuestos a un virus letal y nuestros gobernantes solo les preocupa tener contentas a las farmacéuticas negligentes...Un poco de celeridad con este asunto urgente. Muchas gracias. 0

2021

