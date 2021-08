https://mundo.sputniknews.com/20210811/la-marcha-de-messi-termina-con-la-liga-de-las-estrellas-1114975831.html

La marcha de Messi termina con la Liga de las Estrellas

MOSCÚ (Sputnik) — Durante años el campeonato profesional de fútbol de España se llamó la Liga de las Estrellas y los dirigentes del torneo alardearon de esa... 11.08.2021

A mediados de 2018, se fue Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín, por unos 100 millones de euros que, a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, le parecieron bien. Su marcha no solo dejó un vacío a la hora de anotar goles, sino que afectó la imagen del club y la Liga, por el gancho publicitario del jugador, y porque como dicen algunos, no es lo mismo salir a buscar sponsors con Cristiano que sin él.Antes se había marchado al PSG el brasileño Neymar Jr, por la astronómica cifra de 220 millones de dólares, mal utilizados por el Barcelona, que no encontró al sustituto, a pesar de pagar cifras altísimas por el francés Ousmane Dembelé y el brasileño Philippe Coutinho.El principio del finUnas semanas antes de certificar su adiós del Real Madrid, Cristiano Ronaldo levantó por tercera vez consecutiva el trofeo de la Liga de Campeones con el equipo que entrenaba Zinedine Zidane, última conseguida por un equipo español, y la cuarta en cinco años para los blancos.Con esa Orejona, como llaman al referido trofeo, terminó un período de gloria para España en la competición más fuerte del mundo del fútbol, aunque la presencia de Messi en las filas del Barcelona todavía permitía albergar alguna esperanza. Sin embargo no fue así: en 2019 ganó el Liverpool, un año después el Bayern de Múnich, y en 2021 el Chelsea.Aquello de la Liga de las Estrellas comenzó a parecer raro. Incluso, muchas de los cracks emergentes preferían tomar otro camino, buscar otras ligas, sobre todo la inglesa, por los salarios más altos. Incluso la italiana, por las ventajas en el sistema impositivo.Pero la salida de Messi se convirtió en la gota que colmó la copa, cuando el Barcelona, abrumado por una deuda de más de 1.000 millones de dólares, por la incapacidad de encontrarle acomodo en el fondo salarial, le dio marcha atrás a una renovación apalabrada de antes y lo dejó irse al PSG, uno de los nuevos clubes ricos del fútbol, sobre todo por los recursos que Catar le inyecta cada año.Una liga sin MessiLa salida del astro argentino no solo fue un palo para la afición del Barcelona, sino para la Liga. La escapada del mejor jugador del mundo —y para muchos el mejor de la historia— no puede ser bueno para un torneo que cede terreno ante otras competiciones.A partir de ahora los patrocinadores se lo pensarán mejor, las televisoras mostrarán menos interés y, por ende, pagarán menos por los partidos del campeonato español, aunque en los últimos días salió a escena un fondo de inversión estadounidense que ofrece una cuantiosa suma al fútbol profesional del país ibérico por los derechos de televisión por medio siglo.La propuesta, que Javier Tebas, presidente de la Liga, vendió con bombos y platillos como la solución para los clubes pequeños, no sentó bien en los grandes, y tanto el Real Madrid como el Barcelona se oponen a empeñar por tanto tiempo los derechos de televisión del torneo. Incluso, el Real Madrid emitió un comunicado donde advierte que llevará a los tribunales la propuesta de la directiva de la Liga.Mientras, el Real Madrid espera sacar rédito de la marcha al PSG de Lionel Messi y espera que el club francés se vea obligado a vender a Kyllian Mbappé para cumplir con el fair play financiero, aunque eso no preocupa en las oficinas cataríes que rigen el destino del club parisino, sobre todo por el respaldo garantizado del mandamás de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), Alexander Ceferin.Ceferin y la cúpula del Madrid están en guerra a muerte desde que Florentino Pérez anunciara la creación de la Superliga, un torneo que reuniría a los mejores clubes de Europa con la intención de sustituir a la Champions, aunque salvo el Barcelona y la Juventus, los otros implicados se descolgaron al instante ante las amenazas de la UEFA.Si Mbappé llegara a la Liga, paliaría la salida de Messi, porque se trata de la gran estrella emergente. Pero ahora mismo parece poco probable que suceda, razón por la cual el calificativo de estrella le va quedando grande a la lid.

