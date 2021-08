https://mundo.sputniknews.com/20210811/israel-pretende-declarar-crisis-climatica-para-empujar-politicas-medioambientales-1114973258.html

Israel pretende declarar "crisis climática" para empujar políticas medioambientales

"Los puntos principales del informe prueban más allá de cualquier duda que la intensidad y urgencia de la crisis climática no puede ser negada por más tiempo y, más importante aún, que la conexión entre las acciones humanas y el cambio climático no pueden negarse ni ponerse en duda", declaró la ministra de Medioambiente israelí, Tamar Zandberg, en un comunicado.Y agregó que el nuevo informe de la ONU, que incluye advertencias serias sobre el estado del planeta, demuestra que Israel debe declarar el cambio climático como "amenaza estratégica" para poder afrontar los retos que plantea al país.Según el informe del panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, el clima del planeta está calentándose tanto que las temperaturas en una década, más o menos, pasarán del nivel de calentamiento que los líderes mundiales pretendían prevenir.El informe, de más de 3.000 páginas elaborado por 234 científicos señala que el calentamiento ya está acelerando el aumento del nivel del mar, reduciendo el hielo y extremando las olas de calor, las sequías y las tormentas.¿De veras se puede mejorar la situación?En el presupuesto, aprobado por los ministros la semana pasada, incluye por primera vez una partida de 625 millones de shékels (unos 195 millones de dólares) para luchar contra el cambio climático. La idea es financiar un programa de cinco años en el que se avance en la energía renovable, el transporte verde e iniciativas de aire limpioEl geólogo y estudioso del cambio climático Nicolás Waldman, de la Universidad de Haifa, y uno de los coautores del informe de la ONU, aseguró a Sputnik que "la política del clima es muy importante, los gobiernos tienen sus propios intereses y hacia allí van los presupuestos, pero las prioridades de este Gobierno israelí parecen diferentes al anterior. Esperemos que sea así, porque es urgente".El experto, que estudia el paleoclima para entender el clima del futuro, señala que lo que está sucediendo, el recalentamiento del océano Atlántico del norte, creando más nubes y, así, mayores lluvias en áreas en las que no era así, es "puro cambio climático". "Esas lluvias torrenciales y destructivas, como hubo en Alemania el mes pasado, suelen suceder en zonas desérticas. Y este cambio es lo que desconcierta", dijo.Es sabido que el cambio climático extrema los extremos, "y hay que hacer énfasis en que nosotros somos la causa número uno de esto", indicó Waldman. Sin embargo, es también de la opinión de que tomando las medidas adecuadas se puede aminorar el daño, como negociaron 196 partes en la Conferencia de París de 2015. "Porque los cambios son también naturales en la naturaleza, que pasa de un ciclo frío a otro caliente porque así es".¿Estamos en situación catastrófica?Según los medios de comunicación eso parece, pero sabemos que esa manera de contar forma parte de su modus vivendi. Y según los expertos la cosa está mal, pero es difícil determinar hasta qué punto y, sobre todo, según dice Waldman, dónde nos encontramos exactamente en el ciclo natural.El experto señala que hubo tres ciclos tan calientes como el presente, uno hace unos 120.000 años y otro alrededor de 800.000 y otro hace unos 3.000.000, "la única diferencia es que la población humana ahora sobrepasa los 7.000 millones. Cuando se está por pasar a una fase fría comienzan cambios los cambios climáticos drásticos, así que puede que estemos en la antesala del enfriamiento, pero no podemos saberlo nítidamente porque tenemos la influencia humana que acentúa los cambios y empuja al ciclo natural más hacia el futuro".A decir de Waldman usar menos el aire acondicionado, reducir los vuelos y mantener actitudes individuales responsables no es una gota de agua en el océano, sino precisamente lo que hay que hacer.Lo cual redunda en que no solo son necesarios gobiernos responsables, sino que no está de más una situación de obligatoriedad para que la población ponga un alto a sus comportamientos perjudiciales para el medioambiente.El experto dijo que este no es el comienzo del fin, ya que, si bien la tierra puede recalentarse y recalentarse, eventualmente se enfriará, y guarda la esperanza de que los países en crecimiento tal vez consigan hacerlo de modo más sostenible que como lo ha hecho el "primer mundo" occidental.

