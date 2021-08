https://mundo.sputniknews.com/20210811/irritacion-al-rasurate-los-5-trucos-para-lograr-un-afeitado-perfecto-sin-inflamacion-ni-dolor-1114974832.html

¿Irritación al rasurarte? Los 5 trucos para lograr un afeitado perfecto sin inflamación ni dolor

¿Irritación al rasurarte? Los 5 trucos para lograr un afeitado perfecto sin inflamación ni dolor

Muchas personas sufren de irritación a la hora de afeitarse la cara. Si tienes la piel sensible, aquí te damos algunas recomendaciones que te ayudarán a...

1. Humedece tu piel antes del afeitadoUna buena preparación es una parte fundamental de todo el proceso. Antes de afeitarte, tienes que humedecer la piel presionando un trapo tibio —pero no caliente— sobre el rostro, algo que también debilita el pelo y hace que sea más fácil de cortar. Una opción perfecta sería rasurarte poco después de tomar una ducha caliente.2. Suaviza suficientemente la zona de afeitadoAplícate siempre una crema o gel de afeitar suavizante dos o tres minutos antes de rasurarte, y es que no solo protege e hidrata la piel, sino también ayuda a que tu afeitadora se deslice más fácilmente. Masajéalo en la piel con movimientos circulares hasta que forme una espuma espesa. Utiliza una brocha de afeitar para levantar el pelo. Pero ojo: si usas una máquina eléctrica, la barba debe estar lo más seca posible.3. No uses cuchillas desgastadasAsegúrate de que la afeitadora esté afilada, y es que las cuchillas desgastadas son capaces de irritar y dañar tu piel. Te recomendamos cambiarlas entre cada cinco y ocho semanas, dependiendo de la dureza de tu pelo. También es necesario lavar y secar la afeitadora luego de usarla.4. Elige bien la dirección de afeitadoAfeita la barba en la dirección en la que crece el pelo: desde las orejas hacia la boca y desde la barbilla hacia el cuello. ¡Tu piel te lo va a agradecer! Presiona la afeitadora muy levemente y utiliza ambas manos: una para estirar la piel y otra para afeitarte.5. Cierra tus poros después del afeitadoUna vez que hayas finalizado, quita los restos de la espuma o gel y limpia la cara con el agua fría para cerrar los poros. Seca la piel suavemente con una toalla y aplícate una loción para después de afeitar. Aliviará el enrojecimiento y dejará tu piel más suave. No obstante, ten cuidado de que no contenga sustancias irritantes como alcohol, mentol o lauril sulfato sódico.

