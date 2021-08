https://mundo.sputniknews.com/20210811/ecuador-defiende-decreto-que-permite-suba-del-precio-de-combustibles-pese-a-protestas-1114994282.html

Ecuador defiende decreto que permite suba del precio de combustibles pese a protestas

Sostuvo que lo que sí se revisa es la focalización del subsidio de los combustibles a los transportistas, pero consideró que esto tampoco es la solución para mejorar el negocio."Yo personalmente quisiera sentarme con los transportistas y decirles 'su problema no está en los combustibles, eso representa hasta el 2% del costo total y usted cree que presionando al Gobierno va a mejorar su negocio, no se va a solucionar'", enfatizó.Aseguró que en los próximos días pretende dialogar con los indígenas y otras organizaciones en torno al plan de su Gobierno."A todas les extiendo la mano del diálogo pero vamos hablar del programa de Gobierno por el que votaron cerca de cinco millones de ecuatorianos. No pueden decir yo represento a la mayoría de ecuatorianos. ¿Qué elección ganó? Una cosa es ser el presidente de una organización social y otra el presidente del Ecuador", agregó.Trabajadores, maestros, estudiantes, transportistas e indígenas de Ecuador realizarán este miércoles una "gran movilización" en contra del incremento de los precios del combustible, entre otras demandas.El Gobierno de Guillermo Lasso "ha decidido continuar y sostener la misma política de (Lenín) Moreno (2017-2021), condicionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pueblo ecuatoriano no soportaría un levantamiento, pero tampoco soporta una economía devastada como lo que tenemos hoy", aseguró el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.Las movilizaciones son convocadas por el gremio sindical del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Conaie y el movimiento Pachakutik.Asimismo, el gremio de los transportes pesados anunció que se acogerán al derecho a la resistencia porque no cuentan con los recursos para la operación de sus unidades "debido a los incrementos de los precios del diésel".Iza fue uno de los líderes de las protestas que durante 12 días, en octubre de 2019, convulsionaron a Ecuador y paralizaron completamente a la capital del país, en la que se dieron actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación.Dichas protestas fueron en rechazo a la decisión del Gobierno de Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles, que posteriormente fue derogada para terminar con las movilizaciones que dejaron al menos 12 personas muertas.

