De Messi a Fito Páez, la talentosa hermandad entre Rosario y París

De Messi a Fito Páez, la talentosa hermandad entre Rosario y París

La llegada de Lionel Messi a la capital francesa puso en primera plana la relación entre dos ciudades marcadas por grandes talentos en el deporte y la cultura...

La Torre Eiffel, con sus 300 metros de altura, es uno de los monumentos más emblemáticos de Francia pero también del mundo. A 11.000 kilómetros de distancia, otra estructura se eleva sobre el paisaje —en este caso unos 70 metros hacia el cielo— para ser uno de los elementos más icónicos de la ciudad argentina de Rosario: el Monumento a la Bandera.Las referencias a ambos monumentos fue una constante en internet a partir de la llegada del astro del fútbol mundial, el argentino Lionel Messi, a las filas del Paris Saint-Germain, el club de fútbol más popular y poderoso de la capital francesa.El propio PSG hizo alusión a la nueva hermandad entre ambas ciudades con una imagen en la que un Messi adulto, parado frente a la Torre Eiffel, toma de la mano a un Messi niño que, con la casaca rojinegra de su querido Newell’s Old Boys, se enfrenta al Monumento a la Bandera rosarino.La Municipalidad de Rosario ironizó con la comparación entre ambos monumentos: "¿Qué es esa cosa de metal que está al lado del Monumento a la bandera?", compartió la institución en su cuenta de Twitter.A pesar de que las comparaciones entre las dos ciudades, o entre los ríos que les dan vida como el Sena y el Paraná, pueden ser odiosas, el fútbol y el arte parecen haberlas hermanado de una forma inesperada.En efecto, Messi no es el único rosarino en ser estrella en París. El propio PSG tiene en sus filas a más deportistas nacidos en la capital de la provincia de Santa Fe.Di María y Pochettino, los otros rosarinosUno de los más destacados es Ángel Di María, el delantero argentino que nació el 14 de febrero de 1988 en la calle Pedriel de la zona norte de Rosario. A diferencia de Messi, no hizo sus primeras armas en Newell’s sino en Rosario Central, su eterno rival. Llegó al PSG en 2015 luego de pasar por varios equipos importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid.Amigo personal de Messi, Di María fue uno de los primeros en tentar públicamente al 10 argentino para mudarse a París. "¿Jugar con Messi? Sí, ojalá, creo que hay muchas posibilidades. Yo tengo que estar tranquilo, pensar en lo mío y seguir en París porque soy muy feliz aquí", había dicho en febrero de 2021.El 2021 también tuvo la llegada de otro rosarino a París: el entrenador argentino Mauricio Pochettino. Si bien nació a unos 100 kilómetros de Rosario, en la también santafecina ciudad de Murphy, provincia de Santa Fe, se inició en el fútbol en Newell’s.Fito Páez: Rosario y París unidas por la músicaNo solo el fútbol ha unido a Rosario y París. En lo musical, basta con repasar la trayectoria de uno de los cantautores más famosos y prolíficos de la ciudad argentina: Fito Páez.El músico rosarino compuso en la capital francesa Tumbas de la Gloria, una de sus canciones más famosas e incluida en el álbum El amor después del amor, disco que consagró definitivamente la carrera de Páez.La letra de Tumbas de la Gloria fue escrita por el argentino en 1989, durante una estadía en París. Un fragmento de la canción hace una directa referencia a la capital francesa y la tarde lluviosa en que creó la exitosa canción."Algo de vos llega hasta mícae la lluvia sobre Paríspero me escapé hacia otra ciudady no sirvió de nada".

