Comunidad Andina pone en vigencia estatuto de facilidades migratorias entre países

LIMA (Sputnik) — La Comunidad Andina (CAN) informó que entró en vigencia el Estatuto Migratorio Andino que permitirá a los ciudadanos de los países miembros... 11.08.2021, Sputnik Mundo

Según este estatuto de cumplimiento obligatorio, los ciudadanos de la CAN podrán ingresar a otro país del Comunidad con la sola presentación de su documento nacional de identidad y por un plazo máximo de 90 días, prorrogables por otros 90 días, aunque sin que se superen los 180 días de permanencia continua o discontinua en un año.Asimismo el Estatuto establece el derecho a tener Residencia Temporal Andina, con el cual los ciudadanos de la CAN podrán permanecer hasta por dos años en otro país previa tramitación de la solicitud en la sede consular del lugar de destino, o tramitación con la autoridad migratoria local si es que ya se encuentra en territorio extranjero al momento de requerirla.Por otro lado, el estatuto avala el derecho a Residencia Permanente Andina, el cual permite a los ciudadanos de la CAN a permanecer por tiempo indefinido en otro país siempre que lo solicite en la autoridad correspondiente del lugar de inmigración y con 90 días previos al vencimiento de la Residencia Temporal Andina.La CAN indica que el acceso a estos derechos está supeditado a que el beneficiario no cuente con antecedentes penales, policiales o judiciales en su país de origen o en el país de acogida.

