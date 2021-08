https://mundo.sputniknews.com/20210810/senado-de-uruguay-sanciona-ley-sobre-teletrabajo-1114959284.html

Senado de Uruguay sanciona ley sobre teletrabajo

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Cámara de Senadores de Uruguay sancionó en el pleno un proyecto de ley que regula el teletrabajo más de un año después de presentado... 10.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

uruguay

teletrabajo

La senadora del Partido Colorado (centroderecha y miembro de la alianza gobernante) Carmen Sanguinetti presentó el proyecto en abril de 2020, un mes después de declarada la pandemia de coronavirus para establecer normas del trabajo a distancia.El proyecto, votado por el oficialismo pero rechazado por la oposición (izquierda), sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados en octubre de 2020 por lo que volvió al Senado este año.La norma regula las relaciones laborales para empleados privados o públicos no estatales en la modalidad teletrabajo, que es voluntario y reversible mediante un acuerdo escrito.El proyecto también habilita la flexibilidad horaria, limita las horas extras y establece el derecho de desconexión, por el cual el trabajador no está obligado a responder comunicaciones o tareas solicitadas por el empleador fuera de su horario.Tras la declaración de pandemia en marzo de 2020, el Gobierno estableció el teletrabajo para la mayoría de los empleados públicos, al igual que hicieron gran parte de las empresas privadas pese a que no se decretó una cuarentena obligatoria.Más de un año después, muchas de las empresas establecieron un régimen semipresencial para los trabajadores o continúan con teletrabajo.Las hospitalizaciones y muertes se dispararon en los primeros meses de 2021 tras el verano (austral) con la mayoría de los más de 5.000 fallecimientos; los números comenzaron a bajar a mediados de año con la campaña de vacunación en curso.

uruguay

uruguay, teletrabajo