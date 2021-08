https://mundo.sputniknews.com/20210810/proponen-retirar-a-la-familia-real-espanola-el-uso-del-palacio-donde-veranea-1114916877.html

Proponen retirar a la familia real española el uso del palacio donde veranea

Proponen retirar a la familia real española el uso del palacio donde veranea

MÉS per Mallorca, partido cogobernante en Islas Baleares, pedirá al Parlamento autonómico devolver el uso del Palacio de Marivent a la Comunidad Autónoma de... 10.08.2021, Sputnik Mundo

La tradicional estancia vacacional de la familia real española en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, ha trascendido definitivamente a nivel político, más allá de la habitual audiencia con el jefe de Gobierno en pleno verano y otros encuentros con autoridades locales. MÉS per Mallorca, uno de los partidos que conforman la actual coalición de Gobierno en las Islas Baleares junto a Podemos y PSOE, anunció el 4 de agosto que presentará una iniciativa parlamentaria para "devolver el uso del Palacio de Marivent al Govern balear".Joan Mas "Collet", diputado autonómico de esta formación política, será el encargado de defender la iniciativa parlamentaria, en la que se subraya que el actual jefe del Estado, Felipe VI, y su familia ocupan "de forma irregular" el Palacio de Miravent. Recordamos que esta construcción sirve de alojamiento a los miembros de la Familia Real desde hace décadas. En los años 80 incluso los príncipes de Gales veranearon allí junto con los Reyes de España.También se sostienen visitas oficiales y de cortesía. Pero MÉS per Mallorca esgrime que el palacio, edificado en 1923, no pertenece a la familia real española, sino a la Comunidad Autónoma de Islas Baleares. Propiedad del mecenas de origen griego Juan de Saridakis, su viuda lo donó en 1966 a la diputación provincial.Ocupado de "forma irregular"Mediante una nota de prensa, este partido sostiene que la donación se efectuó a condición de que el palacio sirviera para alojar de forma "excepcional" a altos dignatarios de otros países y también para que se transformara en un museo abierto al público.Pero desde 1973 se viene utilizando como residencia de verano de la Familia Real, primero Don Juan Carlos y Doña Sofía, luego Felipe VI y Doña Letizia. De forma perenne, la reina Sofía sigue pasando allí largas temporadas junto a su hermana Irene. En la proposición no de ley que registrará MÉS se recuerda que la Justicia "ya dio la razón" a la familia Saridakis, de ahí que se concluya que "la familia real ocupa de forma irregular la finca y vivienda de Marivent" y deba devolverse el uso "de todo el Palacio de Marivent" a las instituciones baleares.Cabe preguntarse si la iniciativa cuenta con el respaldo de la ciudadanía. "Yo creo que si se pudiese hacer una consulta popular sobre la cuestión, ganaría por amplia mayoría el retorno de Marivent a la Comunitat, porque creo que el desapego del mallorquín a la Corona es alto actualmente, como en otros muchos puntos del Estado", declara a Sputnik Àngel Aguiló Palou, director de concursos televisivos en el canal autonómico IB3. Aguiló, una celebridad en las islas y en redes sociales que gusta de presentarse como el "autoproclamado President de los mallorquines", se muestra no obstante escéptico ante el futuro uso del palacio. "Los mallorquines tenemos un carácter muy especial y este tema quizás sirva para retratarlo a la perfección", asegura.Antes se recuperó otro espacioLa iniciativa de MÉS no es totalmente novedosa. Ya en el año 2017, fruto de los acuerdos de Gobierno entre PSOE, Podemos y MÉS, se procedió a abrir al público los jardines del Palacio de Marivent. De resultas, antes de la pandemia estos podían visitarse durante nueve meses y medio al año, salvo 15 días en Semana Santa y del 15 de julio al 15 de septiembre, para evitar la coincidencia con la estancia de miembros de la Familia Real. En 2018 concitaron la atención de unos 70.000 turistas.Pero los jardines son un espacio abierto más amplio que el interior del palacio en sí. Al respecto, Aguiló incide en el patrón que, en su opinión, puede ser inherente a la idiosincrasia local, en su caso sarcásticamente contradictoria. "Yo no quiero que lo tenga la Familia Real y creo que debe ser de la Comunitat. En caso que eso suceda, no me busquéis por allí porque no pienso ir", concluye.

