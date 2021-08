https://mundo.sputniknews.com/20210810/movimientos-indigenas-de-ecuador-apuestan-a-la-unidad-para-fortalecer-la-agenda-politica-1114956403.html

Movimientos indígenas de Ecuador apuestan a la unidad para fortalecer la agenda política

Movimientos indígenas de Ecuador apuestan a la unidad para fortalecer la agenda política

QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y el movimiento Pachakutik de Ecuador anunciaron una unidad programática para... 10.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-10T18:19+0000

2021-08-10T18:19+0000

2021-08-10T18:19+0000

américa latina

ecuador

pueblos indígenas

indígenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1110831170_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_2f8d90f679a6f4067e259a2573b65799.jpg

"Damos a conocer esta gran unidad programática entre la Conaie y el movimiento Pachakutik y decimos al país que la Conaie reconoce al único brazo político que es el movimiento Pachakutik, no reconocemos a ningún otro partido político dependiente, en este caso, de la Conaie", dijo en una rueda de prensa conjunta su presidente, Leonidas Iza, quien añadió que no existe ninguna intención de división en las estructuras de los pueblos y nacionalidades indígenas.Por su parte el coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, dijo que se enfocarán en el trabajo legislativo, a través de la representación del movimiento en la Asamblea Nacional (Parlamento) y anunció una campaña de tres meses para sumar adherentes a la agrupación política.Santi detalló que la campaña tendrá una agenda conjunta con la Conaie y recorrerá los territorios para que quienes quieran adherirse al movimiento puedan hacerlo.Asimismo, explicó que la necesidad de ampliar el movimiento surge del informe del Consejo Nacional Electoral de los últimos comicios que los pone como una fuerza con 15% de votos a nivel nacional.En ese sentido dijo que esperan en los próximos tres meses pasar de 170.000 adherentes a 1,5 millones.Iza a su vez recordó que el movimiento Pachakutik no responde únicamente a la población indígena, sino que integra a todas identidades a nivel nacional y de los sectores populares, para convertirse en "un instrumento político de lucha para los ciudadanos" en todo el país.En ese sentido, señaló que el movimiento Pachakutik con la fuerza en el parlamento, en los territorios y en las autoridades indígenas va a transitar para seguir construyendo un Estado plurinacional que permita transformar profundamente las estructuras sociales y económicas a los que millones de ecuatorianos están abocados y deben cambiar.Las organizaciones buscan fortalecer a su movimiento y elaborar una planificación anticipada para la participación indígena en las elecciones seccionales de 2023.

https://mundo.sputniknews.com/20210809/indigenas-al-poder-ocho-integrantes-de-pueblos-originarios-a-seguir-en-america-latina-1114920896.html

https://mundo.sputniknews.com/20210624/presidente-de-ecuador-convocara-a-dialogo-al-movimiento-indigena-1113492321.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, pueblos indígenas, indígenas