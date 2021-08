https://mundo.sputniknews.com/20210810/la-banana-engorda-la-gran-mentira-de-esta-deliciosa-fruta-1114966469.html

¿La banana engorda? La gran mentira de esta deliciosa fruta

¿La banana engorda? La gran mentira de esta deliciosa fruta

No es un secreto que la banana tiene muchos beneficios para la salud, y es que es rica en vitaminas, fibra y minerales. Si bien muchas personas opinan que este... 10.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-10T23:33+0000

2021-08-10T23:33+0000

2021-08-10T23:33+0000

estilo de vida

fruta

plátanos

alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103604/76/1036047692_0:177:2929:1824_1920x0_80_0_0_e6212cbcf5acb6e62d2ffaf128d06413.jpg

Esta dulce fruta suele asociarse con platos poco dietéticos, pero en realidad, no solo no engorda, sino hasta puede ayudarte a perder un par de kilos de más: tiene tan solo 89 Kcal por 100 gramos. Una banana de tamaño mediano tiene la misma cantidad de calorías que una manzana.A pesar de ser una de las frutas más saciantes, no contiene grasa y puede presumir de un alto contenido de fibra soluble que ayuda a reducir los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. Es también una opción perfecta para quienes sufren de problemas del sistema digestivo, como estreñimiento, diarrea o acidez estomacal.Tanto los aficionados al deporte, como atletas profesionales optan por esta fruta, pues es capaz de restituir las sales minerales que perdimos a la hora de sudar. También tiene un efecto antioxidante.Sin embargo, lo más importante es que induce la liberación del neurotransmisor serotonina, la hormona de la felicidad capaz de mejorar el ánimo, calmar los nervios y —lo más importante— regular el apetito.Pero ¿cómo deberías consumirla si quieres perder peso? Los nutricionistas coinciden en que para sacarle el mayor provecho posible, tienes que consumirla cruda y optar por los frutos menos maduros, pues contienen menos azúcar.También es aconsejable combinarla con una fuente de proteína —como leche, yogur, queso o semillas— para reducir su índice glucémico, aunque, en cualquier caso, no está contraindicado para las personas con diabetes.

https://mundo.sputniknews.com/20210728/cual-es-la-cantidad-ideal-de-frutas-para-el-organismo-y-quienes-deben-evitar-su-consumo-1114574722.html

https://mundo.sputniknews.com/20210810/el-peligro-que-esconde-tragarse-las-semillas-de-las-sandias-1114941974.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fruta, plátanos, alimentación