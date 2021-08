https://mundo.sputniknews.com/20210810/esa-huea-no-procede-la-disputa-de-poder-que-se-hizo-viral-en-chile--1114959433.html

"Esa hueá no procede": la disputa de poder que se hizo viral en Chile

"Esa hueá no procede": la disputa de poder que se hizo viral en Chile

El exabrupto del gobernador de Valparaíso se convirtió en 'trending topic' en redes sociales, cuando intentaba explicar el conflicto de poderes que surgió por... 10.08.2021, Sputnik Mundo

“Cuando este gobernador y su equipo ha solicitado reuniones con los servicios públicos, tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización para juntarme con los servicios públicos, y esa huevada no procede porque yo soy una autoridad democrática”, sostuvo enfático Rodrigo Mundaca, Gobernador de Valparaíso, ante la prensa nacional, utilizando un modismo coloquial típico de Chile, que se convirtió en furor en las tendencias de redes sociales bajo el hashtag #EsaWeaNoProcede.El gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó duramente la figura del delegado presidencial, por las atribuciones de cada uno en el gobierno regional local, y afirmó que se reunirá con un grupo de parlamentarios que buscan terminar con este cargo."La figura del delegado presidencial actúa como un celador del proceso de descentralización, como un gendarme del proceso de descentralización. Además, se toma atribuciones que no le corresponden", afirmó Mundaca en una improvisada conferencia de prensa en el puerto de Valparaíso.Junto con criticar el conflicto de atribuciones que mantiene con el delegado presidencial, el exintendente de la región Jorge Martínez, el gobernador sostuvo que, “lo que hace es coordinar la fuerza pública y verificar el funcionamiento de los servicios públicos, pero no preside recursos, no preside el Consejo Regional y, por tanto, no posee iniciativa presupuestaria”.Mundaca, ingeniero agrónomo y activista, ocupa el cargo recién inaugurado de Gobernador Regional de Valparaíso desde el pasado 14 de julio de 2021, tras ser una reconocida figura del activismo contra la usurpación de aguas para el monocultivo de palta (aguacate) en la región, que ha provocado una profunda y grave sequía en el sector de Petorca y Cabildo, en la región de Valparaíso.Mundaca, Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg en 2018, debe vivir con protección policial tras serias amenazas de muerte en su contra debido a su rol en el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA).Gobernadores vs. delegados presidencialesEl rol del cargo electo de Gobernador Regional es estar a la cabeza del poder ejecutivo subnacional en las distintas regiones de Chile, la mayor división administrativa.Por su parte, el delegado designado por el presidente, mantiene dentro de sus atribuciones la coordinación, 'supervigilancia' y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región y que, a través de un ministerio, se relacionen con el jefe de Estado.Entre el 15 y el 16 de mayo de 2021 se eligieron por primera vez por el voto popular los gobernadores de las regiones administrativas en las que está dividido Chile. A su vez, el presidente Sebastián Piñera designó a los delegados presidenciales en las mismas regiones, generando un conflicto de competencias entre las dos autoridades.Antes de 2021, el cargo de gobernador era un cargo de confianza del presidente de la República, que a su vez actuaba como un representante del ejecutivo en la región, bajo el nombre de Intendente.Pero a partir de la reforma de 2017, se creó la figura del delegado presidencial, en reemplazo del cargo de confianza presidencial anterior, provocando así, el conflicto interinstitucional debido a las superposiciones en las atribuciones de cada uno de los cargos.Freno de mano a la descentralizaciónSobre el rol y las potestades del delegado presidencial, Mundaca sostuvo que, "su única iniciativa tiene que ver con la seguridad y salir a sacarse fotos cada vez que hay una tragedia en la región. (…) La figura del delegado presidencial es un freno de mano al proceso de descentralización”, agregó Mundaca.Sobre la disputa, Mundaca declaró que, “jamás vamos a emplear esa táctica de tener que pedirle permiso a una figura que está designada por el poder central, para ejercer mis prerrogativas democráticas y administrativas en la región de Valparaíso”, afirmó el Gobernador de Valparaíso a modo de conclusión.

