El presidente de México considera que el Tribunal Electoral carece de "rectitud"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Tribunal Electoral carece de rectitud y requiere una... 10.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-10T18:46+0000

2021-08-10T18:46+0000

2021-08-10T18:57+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

comicios

méxico

El Tribunal Electoral designó este 10 de agosto al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera para encabezar el órgano de manera interina, después de que el presidente José Luis Vargas, y el juez designado para sustituirle, Reyes Rodríguez Mondragón, dimitieran el 9 de agosto."Ya no les tengo confianza lo mejor es una renovación porque la democracia debe estar en manos de gente incorruptible, honesta", dijo el presidente.Los cambios en la presidencia del tribunal encargado de los comicios federales que buscan superar la crisis de liderazgo no es suficiente, añadió López Obrador.Para garantizar la calificación de la elección de diputados federales, la madrugada de este martes, 10 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral acordó que Fuentes Barrera fungirá como presidente, hasta el 1 de septiembre. Crisis en presidencia del TribunalVargas renunció a la presidencia del Tribunal Electoral luego de que el 4 de agosto cinco de los siete magistrados votaron a favor de destituirlo, al considerar que su desempeño fue "inadecuado".El periódico nacional Milenio publicó este 10 de agosto que el Departamento del Tesoro de EEUU y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado Vargas ante dos denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, que superan los 140 millones de pesos (unos siete millones de dólares).El TEPJF anunció también este martes los cambios en su presidencia en un comunicado, señalando que "las magistradas y los magistrados electorales refrendan su compromiso institucional ante los mexicanos para fortalecer su sistema democrático".El diario Milenio confirmó que la UIF espera de que la Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCen, en inglés) informe si detectó movimientos inusuales fuera de México que haya realizado el magistrado Vargas.López Obrador afirma que en los procesos que terminaron con sanciones al partido gobernante Morena, por no presentar comprobantes de sus gastos de campañas, no hubo imparcialidad de los jueces electorales en los comicios de junio pasado.Los magistrados electorales "actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces, incluso cayeron en contradicciones garrafales, nada más que ya no hay ninguna otra instancia", denunció el jefe del Ejecutivo.El asunto fue devuelto al Instituto Nacional Electoral, donde endurecieron la sanción a las candidaturas de Morena en Guerrero (sur) y Michoacán (oeste)."¿Qué hubo ahí?", se preguntó el mandatario y sentenció: "mano negra".El gobernante añadió que lleva "muchos años" en esto y reiteró que no les tiene confianza a los magistrados.Reafirmó además que "lo mejor es una renovación, porque la democracia debe estar en manos de gente incorruptible, honesta".El 28 de julio, López Obrador dijo que presentará una iniciativa de reforma en materia electoral, para reducir el costo de los comicios y que las autoridades electorales autónomas y judiciales "sean verdaderos jueces" que no estén al servicio de los grupos de intereses creados.El nuevo presidente del organismo comicial del Poder Judicial federal, el magistrado Felipe Fuentes, ya fue dirigió el Tribunal Electoral en 2019 y 2020

andrés manuel lópez obrador, comicios, méxico