Defensa de Reino Unido tacha de "podrido" el acuerdo entre EEUU y los talibanes

El secretario de Defensa de Reino Unido tachó de "podrido" el acuerdo entre EEUU y los talibanes* y afirmó que su país estaba a favor de mantener sus tropas en... 10.08.2021

La violencia en Afganistán ha ido en aumento desde que las tropas estadounidenses y de la OTAN comenzaron a retirarse del país en los últimos meses, tal y como estipula el acuerdo alcanzado entre los talibanes y EEUU en Doha en febrero de 2020."Hemos consultado a varias naciones con ideas afines. Algunos dijeron que estaban interesados, pero sus Parlamentos no. Rápidamente se hizo evidente que sin Estados Unidos, como nación base que había sido, estas opciones serían rechazadas", explicó Ben Wallace, secretario de Defensa de Reino Unido al tabloide británico Daily Mail.El general afirmó que el Gobierno del Reino Unido estaba "entristecido (...) por toda la sangre y el dinero que se ha gastado y que así termine todo [en Afganistán]".El secretario de Defensa agregó que la posibilidad de que el Reino Unido "colocara una fuerza" unilateral en Afganistán "no era viable" porque "nosotros [Reino Unido] tendríamos que retirarnos de muchos otros lugares del mundo".Wallace también criticó lo que describió como un "acuerdo podrido" en referencia al documento firmado en 2020 por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los talibanes. Entre otras cosas, el documento estipula la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán en un plazo de 14 meses.El error estratégico de retirar las tropas británicas de AfganistánEl exjefe del Comando de Fuerzas Conjuntas de Reino Unido, el general Richard Barrons, comparte la opinión de Wallace y calificó la salida actual de Afganistán como "un error estratégico"."No creo que sea en nuestro propio interés. Al tomar la decisión de irnos, no solo hemos dejado Afganistán en una situación muy complicada, sino que también hemos enviado un mensaje realmente desafortunado a los aliados de Occidente en el golfo y África y Asia", afirmó Barrons en una entrevista con la BBC.Barrons también advirtió sobre las posibles consecuencias que tendrá la retirada a largo plazo. De acuerdo con el general, habrá riesgo de que grupos terroristas se restablezcan en Afganistán para causar daños en Europa y en otros lugares, por lo que cree que es un resultado negativo desde el punto de vista estratégico.Los comentarios se produjeron cuando The New York Times citó fuentes anónimas que afirmaron que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya sabía sobre la ofensiva en curso de los talibanes en Afganistán y la ocupación de varios centros regionales, pero el plan de retirada de tropas permaneció y permanece sin cambios.Según estas fuentes, Biden y sus asesores no tenían la intención de cambiar sus planes para retirar a los militares estadounidenses de Afganistán antes de finales de agosto, mientras que el Pentágono está listo para proporcionar a las autoridades afganas los recursos necesarios en medio de la retirada de las tropas.Por otra parte, el Ministerio de Defensa afgano rechazó la declaración de los talibanes de que los miembros del grupo terrorista habían ganado el control de las provincias de Kunduz y Sar-e Pol como resultado de los intensos combates en la zona.A comienzos de agosto, los talibanes anunciaron que se habían apoderado de la capital de la provincia de Nimruz, el primer centro capturado por los terroristas desde 2016.El enfrentamiento entre el Gobierno afgano y los talibanes ha estallado en medio de la retirada de las fuerzas internacionales de un país devastado por la guerra. El grupo terrorista ha intensificado sus avances, causando gran preocupación en la comunidad internacional.* Talibán, grupo terrorista prohibido en Rusia y otras naciones.

