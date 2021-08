https://mundo.sputniknews.com/20210810/cientificos-cubanos-enviaran-carta-a-joe-biden-y-abogan-por-colaborar-frente-al-covid-19-1114958756.html

Científicos cubanos enviarán carta a Joe Biden y abogan por colaborar frente al COVID-19

Científicos cubanos enviarán carta a Joe Biden y abogan por colaborar frente al COVID-19

LA HABANA (Sputnik) — Una representación de hombres y mujeres de ciencia en Cuba enviarán una carta abierta al presidente de EEUU, en respuesta a las críticas... 10.08.2021, Sputnik Mundo

La doctora Mauri explicó que el pasado 15 de julio, el presidente Biden calificó a Cuba como un "Estado fallido" y descalificó la capacidad de la isla para enfrentar los desafíos que impone la pandemia del COVID-19.La científica aseguró que los pronunciamientos de Biden son "absolutamente desinformados" y que van dirigidos a desvirtuar la realidad de lo que ocurre en Cuba.A su vez, la vicepresidenta de BioCubaFarma precisó que la misiva estará disponible la próxima semana y se habilitará un enlace digital para que profesionales cubanos y del resto del mundo puedan respaldar los argumentos de los científicos cubanos.Sputnik tuvo acceso al texto de la carta que se enviará al presidente de EEUU, donde ponen en evidencia los cuestionamientos de Biden, después que este asegurara que Washington "estaría dispuesto a administrar cantidades significativas de vacunas (a Cuba) si una organización internacional administrara esas vacunas y lo hiciera de manera que los ciudadanos promedio tuvieran acceso a ellas", desconociendo el desarrollo, estudio y aplicación de cinco candidatos vacunales en la isla, uno de ellos con autorización de uso.La misiva subraya además que las acusaciones de Biden no reflejan la realidad cubana y –enfatiza el documento- "lamentamos que la desinformación por parte de actores malintencionados esté influyendo en sus decisiones políticas. Como científicos, médicos y ciudadanos preocupados, creemos que vale la pena verificar la realidad".Los científicos cubanos reiteraron además la necesidad de trabajar juntos a nivel mundial en el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19."Durante la pandemia, la ciencia reitera que (aparte de la política) estamos todos juntos en esta situación. Todos estamos amenazados no solo por las enfermedades, sino también por el desafío sin precedentes del cambio climático", enfatiza el documento.Consideraron que "los sistemas de salud de todos los países deben ser apoyados, no socavados; y la colaboración debe estar a la orden del día. Más aún, teniendo en cuenta la alarmante escasez de vacunas en todo el mundo, especialmente peligrosas para los países de ingresos medios y bajos".La carta recuerda además la colaboración entre científicos cubanos y estadounidenses durante la epidemia del virus del Ébola, en África Occidental (2013-2016).

