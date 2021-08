https://mundo.sputniknews.com/20210810/china-arranca-maniobras-militares-con-rusia-mientras-sube-la-tension-con-lituania-1114955430.html

China arranca maniobras militares con Rusia mientras sube la tensión con Lituania

China y Rusia iniciaron unas maniobras militares conjuntas en el centro-norte del gigante asiático, a la vez, aumenta la tensión entre Pekín y Lituania luego... 10.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-10T17:51+0000

2021-08-10T17:51+0000

2021-08-10T17:51+0000

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1114955405_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_2e30a4f0a9b071616f3b31c3b9540f85.png

Determinación por la estabilidad mundialEn más de una ocasión, EEUU ha declarado que la amenaza principal para su seguridad y bienestar viene de China y Rusia, dos países estratégicos que este lunes 9 de agosto comenzaron unos ejercicios militares conjuntos en el centro-norte del país asiático y que se extenderán hasta el 13 de agosto.El objetivo de estas maniobras militares estratégicas Sibu/Interacción-2021 es garantizar de manera conjunta la seguridad y la estabilidad mundial y regional. A su vez, estos ejercicios también reflejan un nuevo nivel de asociación estratégica integral de coordinación para la nueva era y la confianza mutua estratégica entre China y Rusia.La inauguración oficial de las maniobras conjuntas fue precedida por un vuelo de exhibición de la Fuerza Aérea de China con participación de cuatro cazas chinos de quinta generación J-20, así como aviones de transporte militar Y-20.La parte aérea fue seguida por un desfile en que participaron las unidades de los dos Ejércitos que marcharon ante el comandante adjunto de las tropas del Distrito Militar Oriental, el teniente general ruso, Mijail Nósulev, y el jefe de personal del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central de China, Li Zuocheng.Y mientras estos dos gigantes estrechan lazos, Lituania permitió a Taiwán abrir una oficina de representación en el país báltico. Ante esta situación, China ordenó retirar a su embajador en Lituania y exigió que el Gobierno lituano retire a su embajador en China. Además, instó a la parte lituana "a rectificar inmediatamente su errónea decisión, a tomar medidas concretas para deshacer el daño y a no seguir avanzando por el camino equivocado", declaró la Cancillería china en un comunicado.Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania informó a través de un comunicado que lamenta la decisión de China de llamar a consultas a su embajador y reafirmó que planea desarrollar vínculos recíprocamente ventajosos con Taiwán.La isla de Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, cuando el general Chiang Kai-shek se refugió allí tras ser derrotado en la guerra civil con los comunistas de Mao Zedong.Pekín considera a Taiwán como una provincia propia. Por su parte, las autoridades taiwanesas afirman que, ante las amenazas a su independencia, la isla "luchará en la guerra" y se defenderá "hasta el último día", al tiempo que organizan simulacros de "invasión enemiga".El estatus político de Taiwán sigue siendo incierto. La República de China (el nombre oficial de Taiwán) ya no es miembro de la ONU, ya que fue reemplazada por la República Popular China en 1971. Taiwán es reclamada por China, que rechaza las relaciones diplomáticas con países que la reconocen. Taiwán mantiene vínculos oficiales con solo 14 de los 193 Estados miembros de la ONU y la Santa Sede.Guaidó, pieza clave del saqueoOtro de los temas que abordamos en esta edición de 'Octavo mandamiento' es la reciente investigación periodística que revela que Juan Guaidó habría utilizado dinero del Estado venezolano para pagar sus honorarios legales en el Reino Unido.Según explica William Castillo, el viceministro de políticas antibloqueo de Venezuela, lo que descubre McEvoy es que las 400.000 libras esterlinas que la Justicia británica ordenó pagar a Juan Guaidó al Banco Central de Venezuela por perder el primer juicio sobre la disputa por el oro, lo sacó de cuentas venezolanas confiscadas por Estados Unidos."El pago de esas 400.000 libras es ordenado en noviembre de 2020 y, entre noviembre y diciembre de ese año, EEUU ordena traspasar 342 millones de dólares del Banco Central de Venezuela de una cuenta del Banco Citibank a una Cuenta en el Banco del Tesoro. Y, a través de una licencia, se le permite al señor Guaidó manejar ese dinero con autorización de Estados Unidos, y de ese dinero de Venezuela, confiscado, le pagan a los abogados del Banco Central que ganaron la apelación del juicio, porque Guaidó había dicho a la prensa que no tenía cómo pagar debido a las sanciones de Estados Unidos. Imagínate el absurdo jurídico, el latrocinio que se está cometiendo en medio de un juicio que está sumamente cuestionado en los círculos jurídicos de Inglaterra y de otras partes del mundo porque han puesto al Banco de Inglaterra a saltarse la legalidad como parte de una operación para quedarse con 31 toneladas de oro venezolano", denuncia Castillo.A su vez, Castillo explica que Guaidó tiene varias causas que cursan en la Justicia venezolana por corrupción, asociación de fondos de Venezuela y por todas las acciones que han violado el marco legal en Venezuela."Eso lo lleva la Fiscalía General de Venezuela y lo ha presentado al Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, es evidente que el respaldo político de Estados Unidos a Guaidó produce una situación de tensión en las relaciones internacionales, y Venezuela ha manejado esta situación con pinzas, con una actitud estratégica de ir montando paulatinamente un expediente sobre todo esto para una acción jurídica posterior", indica Castillo.El viceministro de políticas antibloqueo de Venezuela también denunció la decisión del Fondo Monetario Internacional de excluir a Venezuela de la asignación de unos créditos por un monto total sin precedentes porque, según indicaron, "no reconocen a los representantes de Venezuela"."De esa emisión, que es la emisión más grande que ha hecho en su historia el Fondo Monetario Internacional, tres veces más grande que la que hizo después del estallido de la burbuja financiera en el 2008-2009, estos 650.000 millones se deben distribuir entre los 190 miembros del Fondo Monetario. Venezuela es miembro fundador del FMI, tiene allí unos recursos que le pertenecen por derecho y, de acuerdo con la distribución, a Venezuela le tocarían 5.000 millones de dólares de esos fondos, pero presionado el directorio del FMI por EEUU, que es el principal accionista, decidió que ellos no están seguros quién es el presidente de Venezuela. Nuevamente, anclados en este plan del Gobierno de EEUU, de crear una falsa legitimidad internacional, una falsa juricidad, se le niega al país 5.000 millones de dólares. De los 190 países es el único país que no va a recibir recursos", resalta Castillo.Las sanciones de EEUU afectan el derecho a la educaciónLas sanciones de EEUU contra países latinoamericanos, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, constituyen también un golpe al sector de educación. Y es que complican la tarea de mejorar las capacidades digitales en una región donde 40 millones de hogares no tienen conexión a Internet, lo cual se traduce en que unos 32 millones de niños que no pueden beneficiarse de la teleeducación.Así lo denunció en entrevista con 'Octavo Mandamiento' el experto venezolano José Luis Romero Lemus, profesor en ciencias sociales, quien indicó que la pandemia del COVID-19 puso de relieve que una gran parte de los estudiantes en Latinoamérica "no cuenta con las condiciones mínimas para poder cumplir con la educación a distancia".Además, destacó que medidas coercitivas unilaterales tomadas por Estados Unidos, como "el bloqueo criminal" contra Venezuela es uno de los obstáculos para solucionar este problema.Al mismo tiempo, enfatizó que, "a pesar de todo", el Gobierno venezolano "ha podido, en la medida de lo posible, aplicar programas sociales para solventar medianamente la situación", tratándose particularmente de la "entrega de dispositivos tecnológicos" y los avances en el despliegue de infraestructuras de Internet en el país.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

