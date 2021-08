https://mundo.sputniknews.com/20210810/campesinos-paraguayos-inician-una-jornada-de-protestas-por-incumplimiento-de-los-acuerdos-1114947698.html

Campesinos paraguayos inician una jornada de protestas por incumplimiento de los acuerdos

MONTEVIDEO (Sputnik) — Campesinos de Paraguay iniciaron una marcha por la capital Asunción para denunciar que el Gobierno incumple con los acuerdos firmados... 10.08.2021, Sputnik Mundo

"Hoy traemos los documentos para demostrar las mentiras que se hacen a través del Ministerio de Agricultura. Hay nueve expedientes de articulaciones, hay más de 15.000 cédulas que se sacaron a personas campesinas e indígenas empobrecidas y hace 8 meses que hay en vigencia una ley de emergencia de asistencia a la agricultura familiar, pero está dormida", dijo el dirigente campesino Jorge Galeano al diario Última Hora.Cientos de campesinos llegaron desde diferentes puntos del país hasta el microcentro de Asunción para reclamar la implementación de la Ley 6669, que contempla la transferencia de alrededor de 16 millones de dólares para la recuperación de la agricultura familiar.Galeano afirmó que el Gobierno abandonó a los campesinos e indígenas y que por esta razón se sienten "traicionados".Consideró que el Ministerio de Agricultura hace más de ocho meses que tuvo a disposición 25 millones de dólares para brindar asistencia, pero el dinero no se ejecutó.Según el diario ABC Color, los campesinos instalaron carpas para resguardarse del frío y la lluvia frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo que hizo que los negocios cerraran sus puertas.Se estima que se movilizarán frente a la Fiscalía, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y el Congreso, por lo que varias calles se verán afectadas en su movilidad.GobiernoPor su parte, el Gobierno afirma que de los 25 millones de dólares, se destinaron 14 millones a las organizaciones campesinas, monto ya ejecutado en un 31%.El ministro de Agricultura, Santiago Bertoni, afirmó que los 14 millones no pueden ser destinados exclusivamente a los grupos en protesta, ya que "la ley es para todos los grupos campesinos y no solo para ellos".Se unirán a las protestas organizaciones indígenas y camioneros, que desde hace varios días presionan por la ley de fletes.También los docentes inician este martes un paro de dos días en reclamo de un reajuste salarial del 16%.

