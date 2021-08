"Birmania no tiene nada que ver con el caso", aseguró el ministerio e indicó que "dicho complot preparado por unas personas que residen en Estados Unidos debe ser analizado conforme a las leyes de ese país".Además, el ministerio recordó que Kyaw Moe Tun fue destituido de su cargo el 27 de febrero de 2021 por incumplir las instrucciones del país, faltar al deber y seguir las instrucciones de organizaciones ilegales como el Grupo de Representantes del Parlamento Birmano y el Gobierno de Unidad Nacional.Según el ente, se emitió una orden de arresto contra Kyaw Moe Tun por alta traición."El Ministerio de Exteriores de Birmania solicitó al Departamento de Estado de EEUU la extradición de Kyaw Moe Tun el 12 de junio de 2021 (...) pero no se ha hecho ninguna acción al respecto", comunicó.También condenó las acusaciones de la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, contra las autoridades birmanas e indicó que "tal conducta viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".Asimismo, criticó el apoyo a Kyaw Moe Tun procesado en Birmania.La semana pasada el Departamento de Justicia de EEUU informó sobre el arresto de dos ciudadanos de Birmania acusados de conspirar para asesinar Kyaw Moe Tun, que había denunciado el golpe militar en el país y se puso del lado del Gobierno en el exilio.Según la investigación, los acusados estaban en contacto con un traficante de armas en Tailandia vinculado al Ejército de Birmania y discutían planes de contratar personas para dañar al embajador y obligarlo a renunciar a su cargo o matarlo si se negaba.Aunque Kyaw Moe Tun fue destituido por la junta militar, la ONU todavía lo reconoce como el embajador de Birmania.

Birmania niega su implicación en un complot para asesinar a su embajador ante la ONU

© REUTERS / Denis Balibouse El embajador de Birmania, Kyaw Moe Tun, se dirige al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 11 de marzo de 2019 © REUTERS / Denis Balibouse

BANGKOK (Sputnik) — Birmania no tiene nada que ver con el intento de asesinar a su embajador ante la ONU, Kyaw Moe Tun, declaró el Ministerio de Exteriores birmano en un comunicado publicado en el periódico gubernamental The Global New Light of Myanmar.