https://mundo.sputniknews.com/20210809/vuelve-el-servicio-militar-obligatorio-en-america-latina-1114928806.html

¿Vuelve el servicio militar obligatorio en América Latina?

¿Vuelve el servicio militar obligatorio en América Latina?

La obligatoriedad del servicio militar volvió a ser un tema de discusión cívica tras los dichos del presidente peruano, Pedro Castillo, el día de su asunción... 09.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-09T20:36+0000

2021-08-09T20:36+0000

2021-08-09T20:36+0000

américa latina

servicio militar obligatorio

servicio militar

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1114928515_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_bd99460b5e12830483009fb09b1de81b.jpg

El actual mandatario peruano, Pedro Castillo, declaró en su discurso de asunción en el cargo del pasado 28 de julio, su disposición de que "los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar".El servicio militar es una institución heredada de la revolución francesa, tal como expresó a Sputnik el politólogo uruguayo Julián González Guyer: "el himno francés [la Marsellesa, 1795] lo dice explícitamente: 'a las armas ciudadanos'. Se entiende como un deber cívico, prepararse para defender a la República", afirmó el politólogo experto en Defensa.Sin embargo, los dichos del presidente Castillo generaron polémicas entre defensores y detractores de la propuesta.Están quienes apoyan la propuesta de Castillo y quienes sostienen que se trata de un disciplinamiento social porque se inculcan los valores de las instituciones militares.El servicio militar es voluntario en el Perú desde el año 2008, a partir de la Ley 29.248 durante el segundo gobierno del difunto expresidente Alan García, donde se explicita la voluntariedad del servicio militar a través de su artículo Nº6: "prohíbese el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personas con la finalidad de incorporarlas al Servicio Militar".¿Cómo es la situación del servicio militar en América Latina?El carácter de obligatoriedad o voluntariedad del servicio militar varía según cada realidad nacional en América Latina. Como a su vez, varían también los requisitos, formas de reclutamiento, alcances y extensión de los mismos.Existen seis países latinoamericanos que disponen la obligatoriedad del Servicio Militar para su población, formando parte del conjunto de 66 países a escala mundial donde persiste tal obligatoriedad. Estos son: México, Guatemala, Cuba, Colombia, Brasil y Paraguay.México: obligatorio para hombres mayores de 18 años, mediante sorteo con una duración de 10 meses. Voluntario para mujeres desde 2019. Los conscriptos permanecen como reservistas hasta los 40 años de edad, según la Ley de Servicio Militar.Guatemala: obligatorio para hombres entre 18 y 50 años. Su duración varía de uno a dos años. En la práctica, los cupos del servicio militar en Guatemala son llenados por voluntarios y la obligatoriedad se dirime mediante sorteo en caso de no llenar las plazas de manera voluntaria.Cuba: obligatorio para hombres entre 17 y 28 años de edad, voluntario para mujeres desde 1983, está dividido entre servicio activo y reserva hasta los 45 años de edad. Sin embargo, casi la mayoría de los cubanos posee algún tipo de instrucción militar desde la educación escolar en adelante, aunque no realice el servicio militar obligatorio. No existe la objeción de conciencia.Colombia: obligatorio para hombres entre 18 y 24 años de edad, voluntario para mujeres, con una duración de 18 meses. Sin embargo, Colombia posee un estricto control de la llamada 'situación militar' hasta los 50 años de edad, donde la presentación de documentación que avale el proceso de selección militar puede ser requerida en aspectos laborales. Quedan excluidas las víctimas de conflictos armados y miembros de pueblos originarios.Brasil: obligatorio para hombres mayores de 18 años por ley durante 12 meses, pero se le estima como voluntario de facto. Los cupos dispuestos para realizar el servicio militar son usados por voluntarios, mientras que la obligatoriedad recae en las generaciones donde no se llenen los cupos dispuestos.Paraguay: obligatorio para todo ciudadano paraguayo entre 18 y 24 años de edad, las mujeres están eximidas de su realización. La objeción de conciencia es permitida por ley desde el año 2010, sin embargo se impone cancelar el impuesto o 'tasa militar'.Mientras que existen cuatro países que disponen la obligatoriedad del servicio militar sólo en caso de falta de reclutas voluntarios y en situaciones de emergencia nacional: El Salvador, Venezuela, Bolivia y Chile.De los países que hoy disponen de total voluntariedad en el servicio militar, destaca el caso de Argentina, tras conocerse el caso del conscripto Omar Carrasco, quien fuera encontrado muerto al interior de un cuartel con signos de torturas.A lo anterior, se sumó el cansancio del conjunto de la sociedad argentina de las presiones de los movimientos de 'carapintadas', vale decir, alzamientos de tropas en plena democracia, como forma de amedrentamiento tras los juicios a las Juntas Militares de la reciente dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Hechos que dieron fin a la obligatoriedad en agosto de 1994.Uruguay, Perú, Ecuador, Panamá, Nicaragua y Honduras, son los países latinoamericanos que se suman a la disposición total de la voluntariedad del servicio militar. Obviando del listado a Costa Rica que no posee ejército nacional desde 1948.

https://mundo.sputniknews.com/20210802/defensoria-de-peru-dice-es-inconstitucional-propuesta-de-servicio-militar-obligatorio-1114712141.html

https://mundo.sputniknews.com/20210526/el-ejercito-de-chile-investiga-denuncias-de-humillaciones-y-acoso-en-el-servicio-militar-1112582547.html

https://mundo.sputniknews.com/20210806/las-protestas-contra-el-nuevo-gabinete-de-pedro-castillo-reavivan-las-tensiones-en-peru-1114849652.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

servicio militar obligatorio, servicio militar, perú, pedro castillo