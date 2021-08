https://mundo.sputniknews.com/20210809/un-exparlamentario-haitiano-propone-que-5-jueces-investiguen-el-magnicidio-de-moise-1114892184.html

Un exparlamentario haitiano propone que 5 jueces investiguen el magnicidio de Moise

Un exparlamentario haitiano propone que 5 jueces investiguen el magnicidio de Moise

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El expresidente de la Cámara Baja de Haití, Gary Bodeau, propuso que un grupo de cinco jueces investigue el asesinato del... 09.08.2021, Sputnik Mundo

"Un mes después del asesinato de su presidente, Haití aún no ha conseguido aclarar las circunstancias de esta tragedia nacional. Invito al poder judicial a nombrar un grupo de cinco jueces haitianos apoyados por expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para iniciar la investigación", dijo el exparlamentario, aliado del partido gobernante.La semana pasada, el archivo del magnicidio pasó al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, tras las críticas de varios abogados sobre el accionar de la policía y su presunta intención de dejar el crimen impune.Sin embargo, el decano de la Corte, Bernard Saint-Vil, aún no pudo nombrar a un juez de instrucción para investigar el asesinato, mientras algunos magistrados y secretarios judiciales tuvieron que esconderse luego de recibir amenazas de muerte.Uno de los magistrados dijo a la prensa en condición de anonimato que antes de aceptar un archivo el juez piensa en su seguridad y la de su familia, "por eso los magistrados instructores no están demasiado entusiasmados con la idea de aceptar".El Gobierno solicitó a Naciones Unidas y a la Comunidad del Caribe asistencia en la indagación, especialmente la formación de una comisión internacional de investigación en apoyo a los trabajos de los órganos nacionales y la creación de un tribunal especial para el enjuiciamiento de los presuntos culpables.Antes, la Oficina de Protección del Ciudadano advirtió que en las últimas tres décadas se registraron más de 30 casos de asesinatos, sin ningún juicio criminal importante.Moise murió baleado en su residencia de la capital durante la madrugada del 7 de julio, en un ataque armado en el cual resultó gravemente herida su esposa, Martine Étienne.Las autoridades apresaron a 44 personas, entre ellas 18 colombianos sospechosos de integrar el comando armado que ultimó al mandatario, así como cinco estadounidenses nacidos en Haití y cuatro policías.Según las investigaciones, el médico haitiano residente en Estados Unidos, Enmanuel Sanon, se encuentra en el centro de la trama que involucra a nacionales de otros países, como el venezolano Antonio Intriago, señalado como quien reclutó a los presuntos sicarios a través de su empresa CTU Security.Intriago admitió el reclutamiento y sus relaciones con Sanon, aunque se desmarcó del magnicidio y aseguró que fue engañado.

