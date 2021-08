https://mundo.sputniknews.com/20210809/socializar-en-el-mundo-pospandemico-un-fracaso-1114885907.html

Socializar en el mundo pospandémico, ¿un fracaso?

Socializar en el mundo pospandémico, ¿un fracaso?

La escritora británica Marion McGilvary planteó la cuestión de si el mundo pos-COVID tiene miedo al compromiso, al menos en las relaciones amistosas. 09.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-09T03:14+0000

2021-08-09T03:14+0000

2021-08-09T03:14+0000

estilo de vida

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108983/20/1089832046_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_423acdda78ae235e8b8dd20984c8aec8.jpg

McGilvary aclara que pensaba que el día del levantamiento de las restricciones sociales se convertiría en una gran fiesta de amigos que no pudieron verse por la cuarentena, etc.No solo no evidenció un flujo social en su casa, sino que aquellos invitados directamente empezaron a comportarse de una manera extraña: "En lo que a mí respecta, hay dos respuestas a la pregunta: "¿Quieres venir a almorzar?". Una es: "Sí, gracias" y la otra es: "No, gracias". "Sí, está bien, si no me surje nada mejor", es inaceptable y de mala educación".McGilvary nombra la manera de cancelar arreglos sociales en el último momento con causas flacas como ‘cancelitis’ y duda de quién sería el culpable en esta situación: ella, sus amigos o el ambiente donde todos nuestros planes se hacen fluidos por la pandemia.Los lectores de The Daily Mail piensan lo mismo:Estoy totalmente de acuerdo. Mis amigos que alguna vez estuvieron ansiosos por socializar se han convertido en personas que se quedan en casa y que "no conocen" a las personas.Quedarse en casa se ha convertido en la nueva normalidad.Realmente no puedo molestarme en salir y socializar. Es demasiado caro, mi saldo bancario necesita otro ‘lockdown’.Muchos piensan que no es problema solo del mundo pospandémico, sino también de las grandes ciudades, llenas de "gente falsa y escamosa".¿Y tú qué piensas?

https://mundo.sputniknews.com/20210716/salud-mental-patologias-olvidadas-en-medio-del-covid-19-1114188580.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemia de coronavirus