Segunda dosis de vacuna rusa Sputnik V llegará a Paraguay antes del 18 de agosto

Segunda dosis de vacuna rusa Sputnik V llegará a Paraguay antes del 18 de agosto

MONTEVIDEO (Sputnik) — El viceministro de Atención Integral a la Salud paraguayo, Dr. Hernán Martínez, confirmó que una nueva partida del segundo componente de... 09.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

rusia

paraguay

sputnik v (vacuna)

Asimismo, el funcionario dijo que esta semana llega un lote importante de dosis de la vacuna Moderna para dar continuidad al esquema de segundas dosis.Martínez afirmó que todas las vacunas que se aplican en Paraguay tienen una eficacia del 90% con la segunda dosis y enfatizó que, si los organismos internacionales dictan la aplicación de una tercera dosis como refuerzo, Paraguay cumplirá con ese dictamen.Martínez celebró los alcances de la campaña de vacunación de segundas dosis, que se inició el fin de semana pasado y afirmó que hubo una masiva concurrencia de adultos mayores en los centros vacunatorios de la cartera sanitaria."Entendemos que los adultos mayores no se pueden movilizar solos, hacemos lo imposible para que el tiempo de espera no sea demasiado", refirió.También recordó que el esquema completo de vacunación no garantiza que las personas no contraigan la enfermedad."Está más que demostrado que la vacuna sí ejerce efecto, no es que no me voy a contagiar, pero no me va a tomar la forma grave de la enfermedad, voy a estar en mi casa, aislándome y nada más", sostuvo el viceministro de Salud.Sobre la llegada de más vacunas para primera dosis, Martínez refirió que se espera recibir este mes un lote importante de vacunas que será destinado a la población de 18 a 19 años y pendientes de vacunación.Paraguay ya superó los 455.000 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, y la cantidad total de fallecidos por la misma enfermedad ascendió a 15.293.

