https://mundo.sputniknews.com/20210809/renuncia-secretaria-ejecutiva-de-la-convencion-constituyente-de-chile-nombrada-por-pinera-1114933693.html

Renuncia secretaria ejecutiva de la Convención Constituyente de Chile nombrada por Piñera

Renuncia secretaria ejecutiva de la Convención Constituyente de Chile nombrada por Piñera

SANTIAGO (Sputnik) — La secretaria ejecutiva de la Convención Constituyente de Chile, Catalina Parot, designada en el cargo por el presidente Sebastián Piñera... 09.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-09T22:31+0000

2021-08-09T22:31+0000

2021-08-09T22:31+0000

américa latina

chile

constitución de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107138/94/1071389494_0:220:2340:1536_1920x0_80_0_0_870ca53ef4fb99a2a77e85f387b19f9b.jpg

Parot renunció a la secretaría ejecutiva de la Convención Constituyente a un mes de asumir el cargo, consignó el diario local La Tercera a través de su sitio web.Parot, quien solo estuvo 33 días en el puesto, no entregó las razones de su salida pero anteriormente un grupo de 40 convencionales habían firmado una declaración en conjunto rechazando su nombramiento y pidiendo que sea la misma Convención y no el Gobierno quien elija a la persona para ese cargo.Esta renuncia generó una nueva complicación para el Gobierno debido a que el pasado 7 de julio ya había renunciado al cargo el anterior secretario ejecutivo de la instancia, Francisco Encina, luego de que se revelara que no había realizado bien las gestiones para poner en marcha el funcionamiento de la asamblea, la que debió suspender casi una semana de sesiones por no tener internet, micrófonos ni pantallas necesarias para comenzar.El secretario ejecutivo de la Convención Constituyente de Chile es la autoridad designada por el presidente de la República para garantizar el funcionamiento técnico de la asamblea y monitorear que todas las herramientas estén disponibles para los convencionales cuando sean requeridas.

https://mundo.sputniknews.com/20210719/chile-dispone-proteccion-policial-para-la-presidenta-de-la-convencion-constituyente-1114244921.html

Cristian Reye DIRIGIDA CON HILOS DESDE EE.UU. Constitucion hecha en 4 parede y con representantes previamente elegidos por la cupula de estado, semi representantes y SEBASTIAN PIÑERA y sus asesores diseñando la estrategia comunicacional con EE.UU.para venderla y hacerla creible. 1

Cristian Reye LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE CHILE 0

2

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, constitución de chile