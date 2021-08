https://mundo.sputniknews.com/20210809/putin-tilda-de-injerencia-politica-la-suspension-de-rusia-en-los-juegos-paralimpicos-2016-1114916755.html

Putin tilda de injerencia política la suspensión de Rusia en los Juegos Paralímpicos 2016

Putin tilda de injerencia política la suspensión de Rusia en los Juegos Paralímpicos 2016

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia aún recuerda la inhabilitación injusta de su equipo nacional en los Juegos Paralímpicos de 2016, una de las pruebas sólidas de la...

"Ha sido una de las pruebas más convincentes de la injerencia directa de la política en el deporte", dijo Putin al reunirse con el equipo ruso que participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio, entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre.Señaló que el camino de los atletas rusos hacia los Juegos Paralímpicos ha sido difícil, no solo debido a la pandemia sino también por la descalificación injusta de Rusia de los Juegos de 2016.Putin deseó a los deportistas la victoria en la edición de Tokio y se mostró seguro de que "la bandera y el himno de Rusia quedarán en su corazón".Rusia quedó descalificada de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro tras ser acusada de patrocinar un supuesto sistema de dopaje que le permitió ganar medallas en los Juegos anteriores.Como resultado de escándalo, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional prohibieron a los atletas rusos a participar en los Juegos de 2018 y 2020 bajo su bandera nacional, así como usar el himno nacional en las competiciones.De acuerdo con una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitida en diciembre de 2020, los atletas rusos no podrán participar en los grandes eventos deportivos, en particular en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y los campeonatos mundiales, bajo bandera nacional hasta el 16 de diciembre de 2022. Durante este período tampoco podrá interpretarse el himno de Rusia como acompañamiento musical.Además, altos cargos legislativos y ejecutivos de Rusia, incluido el presidente, no podrán asistir a tales eventos.

