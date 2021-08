https://mundo.sputniknews.com/20210809/o-construimos-el-futuro-juntos-o-nos-condenamos-al-odio-llaman-a-la-oposicion-a-dialogar-con-amlo-1114931976.html

"O construimos el futuro juntos o nos condenamos al odio": llaman a la oposición a dialogar con AMLO

"O construimos el futuro juntos o nos condenamos al odio": llaman a la oposición a dialogar con AMLO

El gobernador saliente de Chihuahua, Javier Corral, hizo un llamado a la oposición mexicana para abrirse al diálogo con el presidente Andrés Manuel López... 09.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-09T22:01+0000

2021-08-09T22:01+0000

2021-08-09T22:01+0000

américa latina

oposición

andrés manuel lópez obrador

chihuahua

méxico

frenaaa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1114931933_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_8f3f0bbe432832c09781dc71a608349c.jpg

Durante la rueda de prensa presidencial que se celebró en Ciudad Juárez, pidió tanto a los políticos como a la ciudadanía hacer una reflexión a profundidad que permita encontrar y construir sobre las convergencias un país más justo, más incluyente y más igualitario."Tenemos que trabajar para elevar la altura de miras, para ver más allá de nuestra parcela o nuestro interés personal, para vernos en comunidad, para reconocernos en el otro, para involucrarnos como ciudadanos en las decisiones públicas, porque el futuro de nuestro país, o lo construimos juntos, respetando nuestras diferencias e impulsando los puntos en común, o simplemente estamos condenados a reciclar odio, polarización y desigualdad", dijo.Aseguró que hacerlo no significa una claudicación sino crear una oposición inteligente que, cuando sea necesario, se una a impulsar los cambios que el país necesita.El gobernador hizo énfasis en que actualmente se percibe mucha animadversión y mentiras con el fin de dañar al gobierno."Casi se lucha contra el mundo, contra intereses creados, contra redes de complicidades que se aferran a la sobrevivencia y que, al ver afectados sus intereses, montan desinformación, miedo y distorsión. Esa explotación del miedo, donde incluso ha vuelto el fantoche del peligro comunista está siendo muy dañino para el país", declaró.Además, aseguró que parece ser que con tal de vencer a la 4T se están perdiendo referentes históricos de la lucha democrática "no sólo en el sistema de partidos, sino en muchos sectores, incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea en el ejercicio del gobierno".También dijo sentirse identificado con varios de los ejes del gobierno del presidente.El mandatario mexicano visitó Chihuahua para inaugurar dos obras de infraestructura. Se trata de dos nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, de los 12 que se han construido en la entidad.

https://mundo.sputniknews.com/20210701/presidente-de-mexico-califica-a-la-oposicion-como-grupo-conservador-y-reaccionario-1113725278.html

chihuahua

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oposición, andrés manuel lópez obrador, chihuahua, méxico, frenaaa