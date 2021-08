https://mundo.sputniknews.com/20210809/militares-suministraran-alimentos-a-los-supermercados-del-reino-unido-1114885201.html

Los militares suministrarán alimentos a los supermercados del Reino Unido

Los militares suministrarán alimentos a los supermercados del Reino Unido

Las autoridades del Reino Unido tienen la intención de involucrar a los militares en la entrega de alimentos a los supermercados debido a la escasez de... 09.08.2021, Sputnik Mundo

Se ha ordenado a 2.000 camioneros del Royal Logistics Corps estar listos en cinco días para entregar alimentos y productos básicos a los supermercados. En los próximos días, el Gobierno realizará una solicitud oficial de asistencia para el transporte de mercancías.The Sun señala que los militares se alojarán en hoteles. Todas estas actividades se llevan a cabo como parte de la Operación Rescript, que el Ministerio de Defensa del país lanzó en marzo del año pasado en respuesta a la pandemia de coronavirus.A fines de julio, la Asociación Británica de Transportistas por Carretera anunció la escasez de camioneros en el país. Según la asociación, se trata de unas 90.000 personas, incluidos 25.000 trabajadores de la Unión Europea, que abandonaron el país tras el Brexit.Para abordar este tema, el Gabinete de Ministros anunció la simplificación del procedimiento con el fin de obtener una licencia para conducir camiones. Pero la Asociación dijo que tales medidas no ayudarán a normalizar la logística: se necesitarán al menos cinco meses para que las nuevas reglas entren en vigor.La organización señala que el problema solo se puede resolver permitiendo que los trabajadores europeos regresen al Reino Unido. Allí, en particular, señalaron que en algunas áreas, por ejemplo en Irlanda del Norte, no es posible atraer nuevos empleados de entre los ciudadanos del país, incluso a pesar del aumento de los salarios en un 20%.

reino unido

