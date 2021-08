https://mundo.sputniknews.com/20210809/mexico-quiere-consolidar-la-guardia-nacional-bajo-la-orbita-de-la-secretaria-de-defensa-1114914456.html

México quiere consolidar la Guardia Nacional bajo la órbita de la Secretaría de Defensa

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa que quiere consolidar la nueva Guardia...

américa latina

méxico

guardia nacional de méxico

López Obrador se refirió también al "fantasma de la militarización" de la seguridad pública, y aseguró que no se quiere enfrentar "el problema de la inseguridad solo con el uso de la fuerza"."No hay afanes autoritarios, no hay guerra", dijo el mandatario en referencia a la llamada "guerra contra las drogas", la política impulsada por el Gobierno de Felipe Calderón en 2006 y continuada por administraciones posteriores para combatir la inseguridad provocada por el narcotráfico y el crimen organizado.No obstante, lejos de disminuir, los asesinatos aumentaron en México durante muchos años, llegando incluso a cifras récord de homicidios en 2019 y 2020.López Obrador dijo que se trató de una "política equivocada, que causó mucho daño y dolor y no va a repetirse".El presidente mexicano creó la Guardia Nacional en 2019, bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque con un fuerte componente militar, tanto en su dirección como en su integración.

méxico

